Spectacle Static Shot 54 Création pour danseurs amateurs Parc des Sports Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle Static Shot 54 Création pour danseurs amateurs

Parc des Sports 3 Rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 19:30:00

fin : 2026-05-27 20:00:00

Date(s) :

2026-05-27

VENEZ SOUTENIR UNE ÉQUIPE GAGNANTE !

Maud Le Pladec, chorégraphe, directrice artistique des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et nouvelle directrice du CCN Ballet de Lorraine depuis 2025, a imaginé Static Shot, une pièce chorale portée par une énergie continue et collective, quelque part entre danse contemporaine, musique électronique, cinéma et mode.

Static Shot 54, c’est cette même énergie, transmise à 26 danseurs et danseuses amateurs. Une adaptation confiée aux chorégraphes Esther Bachs et Léo Gras, anciens danseurs du Ballet de Lorraine, qui ont accompagné ce groupe tout au long d’un vrai défi artistique. Après leurs premières représentations au CCN Ballet de Lorraine, ils s’emparent littéralement d’un nouveau terrain. Direction le Parc des Sports de Vandœuvre-lès-Nancy, où le volley-ball laisse place à la danse, le temps d’une performance hors du commun.

Un projet porté par le CCN Ballet de Lorraine, en collaboration avec le CCAM Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy et la Métropole du Grand Nancy.

Entrée gratuite. Réservation en ligne.Tout public

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Parc des Sports 3 Rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56

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English :

COME AND SUPPORT A WINNING TEAM!

Maud Le Pladec, choreographer, artistic director of the ceremonies for the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games and new director of CCN? Ballet de Lorraine since 2025, has imagined Static Shot, a choral piece driven by a continuous and collective energy, somewhere between contemporary dance, electronic music, cinema and fashion.

Static Shot 54 is that same energy, transmitted to 26 amateur dancers. The adaptation was entrusted to choreographers Esther Bachs and Léo Gras, former dancers with Le Ballet de Lorraine, who accompanied the group throughout the artistic challenge. After their first performances at CCN? Ballet de Lorraine, they literally took on a new terrain. Heading for the Parc des Sports in Vand?uvre-lès-Nancy, where volleyball gives way to dance for an extraordinary performance.

A project run by the CCN Ballet de Lorraine, in collaboration with the CCAM Scène Nationale de Vand?uvre-lès-Nancy and the Metropole du Grand Nancy.

Free admission. Book online.

L’événement Spectacle Static Shot 54 Création pour danseurs amateurs Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-04-27 par DESTINATION NANCY