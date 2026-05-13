Visite guidée, École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG), Vandœuvre-lès-Nancy

Visite guidée Samedi 23 mai, 22h00 École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG) Meurthe-et-Moselle

Sur réservation, dans la limite des places disponibles – Durée 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir la collection de minéraux et fossiles de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie en nocturne. La visite se déroule dans le noir, avec des vitrines uniquement éclairées par les lampes des visiteurs (fournies). Les cristaux, squelettes et coquilles se révèlent alors dans toute leur beauté, faisant de cette visite une expérience unique.

École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG) 2 Rue du Doyen Marcel Roubault Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 72 74 46 00 https://ensg.univ-lorraine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/nuit-des-musees-ecole-nationale-superieure-de-geologie-tickets-1988474341283?aff=oddtdtcreator »}] L’École nationale supérieure de géologie a été créée en 1908 sous le nom d’Institut de géologie appliquée de Nancy, dans une période de forte expansion industrielle de la région où Nancy est, de par les aléas de l’histoire, devenue la capitale de l’Est de la France. Initialement destinée à former des ingénieurs-géologues pour les mines, son domaine d’expertise s’est progressivement élargi à l’exploration géologique, aux ressources en hydrocarbures, à la géotechnique et à l’hydrogéologie (dans les années 60), à l’environnement et aux déchets (dans les années 80), à la géo-modélisation dans les années 90 et enfin à la science des données. Son diplôme d’Ingénieur est reconnu par la Commission des Titres d’Ingénieur depuis sa création. En Bus

Bus ligne 10 direction « Vandoeuvre Brabois santé / Chaligny » – Arrêt : Campus Brabois Santé

Bus ligne A direction « Vandœuvre CHU Brabois » – Arrêt : Campus Brabois Ecoles d’Ingénieurs

Bus Babois Express direction « VANDŒUVRE Brabois Santé » – Arrêt : Campus Brabois Santé

En Trolley

T1 direction Vandoeuvre Brabois Hopitaux – Arrêt Technopôle

En voiture

A33 – Sortie 2B : « Nancy – Brabois / Vandoeuvre » – Direction « Technopôle de Nancy-Brabois – INPL »

A31 – Direction Nancy puis A33 – Direction Nancy-Brabois Vandoeuvre – Direction « Technopôle de Nancy-Brabois »

Venez découvrir la collection de minéraux et fossiles de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie en nocturne. La visite se déroule dans le noir, avec des vitrines uniquement éclairées par les lampes…

©École Nationale Supérieure de Géologie