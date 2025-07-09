Concert Nebula HANATSUmiroir Vandœuvre-lès-Nancy

Concert Nebula HANATSUmiroir

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13

2026-05-13

MUSIQUE / SENSORIEL / COCON

Cette pièce invite les enfants dans un voyage sensoriel, suspendu entre air et eau. Une exploration tout en délicatesse, à la découverte de soi et de l’autre, au cœur d’un univers ondulant entre le murmure des profondeurs et le silence du ciel.

Dans le cadre du réseau Caméléon.

Jeune public dès 03 ans.

Accessible aux personnes malvoyantes.Enfants

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

MUSIC / SENSORY / COCOON

This piece invites children on a sensory voyage, suspended between air and water. A delicate exploration of self and other, in the heart of an undulating universe between the murmur of the deep and the silence of the sky.

Part of the Cameleon network.

For young audiences aged 03 and over.

Accessible to the visually impaired.

German :

MUSIK / SENSORISCH / KOKON

Dieses Stück lädt die Kinder auf eine sensorische Reise ein, die zwischen Luft und Wasser schwebt. Eine zarte Erkundung, um sich selbst und den anderen zu entdecken, inmitten eines Universums, das zwischen dem Flüstern der Tiefe und der Stille des Himmels schwankt.

Im Rahmen des Chamäleon-Netzwerks.

Junges Publikum ab 03 Jahren.

Für Sehbehinderte zugänglich.

Italiano :

MUSICA / SENSORIALITÀ / BOZZOLO

Questo brano accompagna i bambini in un viaggio sensoriale, sospeso tra aria e acqua. Una delicata esplorazione di sé e dell’altro, nel cuore di un universo ondeggiante tra il mormorio degli abissi e il silenzio del cielo.

Nell’ambito della rete Caméléon.

Per un pubblico giovane a partire dai 03 anni.

Accessibile agli ipovedenti.

Espanol :

MÚSICA / SENSORIAL / CAPULLO

Esta pieza lleva a los niños a un viaje sensorial, suspendidos entre el aire y el agua. Una delicada exploración del yo y del otro, en el corazón de un universo ondulante entre el murmullo de las profundidades y el silencio del cielo.

En el marco de la red Caméléon.

Para jóvenes a partir de 3 años.

Accesible a las personas con discapacidad visual.

