Spectacle Théâtral Je crois que dehors c’est le printemps Gaia Saitta, Théâtre National Wallonie-Bruxelles Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle Théâtral Je crois que dehors c'est le printemps Gaia Saitta, Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : 2026-05-05 et 2026-05-06

Début : Mardi Mercredi 2026-05-05 19:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06

THÉÂTRE MOUCHOIRS FORCE DE VIE

À partir d’un fait divers tragique, Gaia Saitta livre un récit de vie profondément sensible, comme un appel aux lendemains qui chantent. Coup de cœur de l’équipe.

Spectacle accessible aux personnes malvoyantes.Tout public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

THEATER HANDKERCHIEFS LIFE FORCE

Based on a tragic news story, Gaia Saitta delivers a deeply sensitive account of life, like a call to a brighter tomorrow. A team favorite.

Show accessible to the visually impaired.

German :

THEATER TASCHENTÜCHER LEBENSKRAFT

Ausgehend von einer tragischen Begebenheit liefert Gaia Saitta eine zutiefst sensible Lebensgeschichte, die wie ein Ruf nach einem singenden Morgen klingt. Ein Favorit des Teams.

Die Aufführung ist auch für Sehbehinderte zugänglich.

Italiano :

TEATRO FAZZOLETTI FORZA VITALE

Basata su una tragica storia vera, Gaia Saitta offre un resoconto profondamente sensibile della vita, come un appello a un domani più luminoso. Uno dei preferiti della squadra.

Lo spettacolo è accessibile agli ipovedenti.

Espanol :

TEATRO PAÑUELOS FUERZA VITAL

Basada en una trágica historia real, Gaia Saitta ofrece un relato profundamente sensible de la vida, como una llamada a un mañana más brillante. Un favorito del equipo.

El espectáculo es accesible a las personas con discapacidad visual.

