Spectacle Un gai savoir Rangalanga Tsilaitry Mboangy
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Mercredi 2026-04-29 19:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-29 2026-04-30
PERFORMANCE MUSIQUE POCHETTE SURPRISE
Encore un café philo ? Non, Un gai savoir sera tout autre chose et surtout plus surprenant. Quelque part entre concert performé, cabaret des idées, cabinet de curiosités, la pièce explore les relations qui se nouent entre artiste et public lors d’un spectacle.
Spectacle accessible aux personnes malvoyantes.Tout public
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com
English :
PERFORMANCE MUSIC SURPRISE PACKAGE
Another café philo? No, Un gai savoir will be something quite different and, above all, more surprising. Somewhere between a performance concert, a cabaret of ideas and a cabinet of curiosities, the piece explores the relationship between artist and audience during a show.
Accessible to the visually impaired.
German :
PERFORMANCE MUSIK ÜBERRASCHUNGSPAKET
Schon wieder ein Café Philo? Nein, Un gai savoir wird etwas ganz anderes und vor allem viel überraschender sein. Irgendwo zwischen Konzertperformance, Ideenkabarett und Kuriositätenkabinett erkundet das Stück die Beziehungen, die sich zwischen Künstler und Publikum während einer Aufführung entwickeln.
Die Aufführung ist auch für Menschen mit Sehbehinderung zugänglich.
Italiano :
PERFORMANCE MUSICA PACCHETTO SORPRESA
Un altro café philo? No, Un gai savoir sarà qualcosa di molto diverso e ancora più sorprendente. A metà strada tra un concerto, un cabaret di idee e un gabinetto di curiosità, l’opera esplora il rapporto tra artista e pubblico durante una performance.
Lo spettacolo è accessibile agli ipovedenti.
Espanol :
ESPECTÁCULO MÚSICA PAQUETE SORPRESA
¿Otro café filo? No, Un gai savoir será algo muy diferente, e incluso más sorprendente. A medio camino entre un concierto, un cabaret de ideas y un gabinete de curiosidades, la pieza explora la relación entre el artista y el público durante una representación.
El espectáculo es accesible a las personas con discapacidad visual.
