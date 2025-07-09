Spectacle de Danse À l’aune de leurs peaux Marie Barbottin, Les Gens N’importe Comment Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle de Danse À l’aune de leurs peaux Marie Barbottin, Les Gens N’importe Comment

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

DANSE SORORITÉ BEAUTÉ

À contrepied de la tendance misogyne qui consiste à dissimuler celles qui sont marquées par les années, Marie Barbottin s’entoure de 5 danseuses de 50 ans dont elle explore le vécu et la transformation des corps pour tenter d’en finir avec l’obsolescence humaine programmée.

Dans le cadre du réseau L’Est Danse.Tout public

4 .

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

DANCE SISTERHOOD BEAUTY

Going against the misogynistic trend of hiding those who are marked by the years, Marie Barbottin surrounds herself with 5 50-year-old dancers, exploring their experiences and the transformation of their bodies in an attempt to put an end to programmed human obsolescence.

As part of the L?Est Danse network.

German :

TANZ SCHWESTERNSCHAFT SCHÖNHEIT

Im Gegensatz zum frauenfeindlichen Trend, diejenigen zu verstecken, die von den Jahren gezeichnet sind, umgibt sich Marie Barbottin mit fünf 50-jährigen Tänzerinnen, deren Erlebnisse und Körperveränderungen sie erforscht, um zu versuchen, der programmierten menschlichen Obsoleszenz ein Ende zu setzen.

Im Rahmen des Netzwerks L?Est Danse.

Italiano :

DANZA SORELLANZA BELLEZZA

In controtendenza rispetto alla tendenza misogina di nascondere chi è segnato dagli anni, Marie Barbottin si è circondata di 5 danzatrici cinquantenni, esplorando le loro esperienze e la trasformazione dei loro corpi nel tentativo di porre fine all’obsolescenza umana programmata.

Nell’ambito della rete L’Est Danse.

Espanol :

DANZA HERMANDAD BELLEZA

En contra de la tendencia misógina de ocultar a quienes están marcados por los años, Marie Barbottin se ha rodeado de 5 bailarines de 50 años, explorando sus experiencias y la transformación de sus cuerpos en un intento de poner fin a la obsolescencia humana programada.

En el marco de la red L’Est Danse.

L’événement Spectacle de Danse À l’aune de leurs peaux Marie Barbottin, Les Gens N’importe Comment Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-07-09 par DESTINATION NANCY