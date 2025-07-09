Spectacle de Danse À l’aune de leurs peaux Marie Barbottin, Les Gens N’importe Comment Vandœuvre-lès-Nancy
Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Mardi 2026-05-19 19:30:00
DANSE SORORITÉ BEAUTÉ
À contrepied de la tendance misogyne qui consiste à dissimuler celles qui sont marquées par les années, Marie Barbottin s’entoure de 5 danseuses de 50 ans dont elle explore le vécu et la transformation des corps pour tenter d’en finir avec l’obsolescence humaine programmée.
Dans le cadre du réseau L’Est Danse.Tout public
Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com
English :
DANCE SISTERHOOD BEAUTY
Going against the misogynistic trend of hiding those who are marked by the years, Marie Barbottin surrounds herself with 5 50-year-old dancers, exploring their experiences and the transformation of their bodies in an attempt to put an end to programmed human obsolescence.
As part of the L?Est Danse network.
German :
TANZ SCHWESTERNSCHAFT SCHÖNHEIT
Im Gegensatz zum frauenfeindlichen Trend, diejenigen zu verstecken, die von den Jahren gezeichnet sind, umgibt sich Marie Barbottin mit fünf 50-jährigen Tänzerinnen, deren Erlebnisse und Körperveränderungen sie erforscht, um zu versuchen, der programmierten menschlichen Obsoleszenz ein Ende zu setzen.
Im Rahmen des Netzwerks L?Est Danse.
Italiano :
DANZA SORELLANZA BELLEZZA
In controtendenza rispetto alla tendenza misogina di nascondere chi è segnato dagli anni, Marie Barbottin si è circondata di 5 danzatrici cinquantenni, esplorando le loro esperienze e la trasformazione dei loro corpi nel tentativo di porre fine all’obsolescenza umana programmata.
Nell’ambito della rete L’Est Danse.
Espanol :
DANZA HERMANDAD BELLEZA
En contra de la tendencia misógina de ocultar a quienes están marcados por los años, Marie Barbottin se ha rodeado de 5 bailarines de 50 años, explorando sus experiencias y la transformación de sus cuerpos en un intento de poner fin a la obsolescencia humana programada.
En el marco de la red L’Est Danse.
