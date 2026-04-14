La Ferme à l’Hippodrome, Hippodrome de Nancy-Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy (54), Vandœuvre-lès-Nancy

La Ferme à l’Hippodrome Dimanche 19 avril, 14h00 Hippodrome de Nancy-Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy (54) Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

La Ferme s’invite à l’Hipprodrome de Nancy-Brabois dimanche 19 avril à partir de 14h. Au programme :

Courses hippiques

Marché fermier de producteurs

Animations et ateliers

Ferme pédagogique

Pour une balade familiale, une sortie en plein air, ou tout simplement pour profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse, nous vous donnons rendez-vous à l’hippodrome de Nancy-Brabois. Nos producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme Meurthe-et-Moselle seront présents pour vous accueillir, vous proposer leurs bons produits, des ateliers, animations et moment uniques avec les animaux de la ferme pédagogique. Nous vous attendons nombreux !

Écoutez Ici Sud Lorraine et tentez de gagner vos entrées pour l’Hippodrome.

Hippodrome de Nancy-Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy (54) 4 Avenue de la Forêt de Haye 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est

Marché fermier, animations et ferme pédagogique investiront l’Hippodrome de Nancy-Brabois en parallèle des courses hippiques. Ferme à l’hippodrome bienvenue à la ferme

Chambre d’agriculture 54, Hippodrome Nancy-Brabois, image générée par IA.