La Ferme à l’Hippodrome, Hippodrome de Nancy-Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy (54), Vandœuvre-lès-Nancy
La Ferme à l’Hippodrome, Hippodrome de Nancy-Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy (54), Vandœuvre-lès-Nancy dimanche 19 avril 2026.
La Ferme à l’Hippodrome Dimanche 19 avril, 14h00 Hippodrome de Nancy-Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy (54) Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
La Ferme s’invite à l’Hipprodrome de Nancy-Brabois dimanche 19 avril à partir de 14h. Au programme :
- Courses hippiques
- Marché fermier de producteurs
- Animations et ateliers
- Ferme pédagogique
Pour une balade familiale, une sortie en plein air, ou tout simplement pour profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse, nous vous donnons rendez-vous à l’hippodrome de Nancy-Brabois. Nos producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme Meurthe-et-Moselle seront présents pour vous accueillir, vous proposer leurs bons produits, des ateliers, animations et moment uniques avec les animaux de la ferme pédagogique. Nous vous attendons nombreux !
Écoutez Ici Sud Lorraine et tentez de gagner vos entrées pour l’Hippodrome.
Hippodrome de Nancy-Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy (54) 4 Avenue de la Forêt de Haye 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est
Marché fermier, animations et ferme pédagogique investiront l’Hippodrome de Nancy-Brabois en parallèle des courses hippiques. Ferme à l’hippodrome bienvenue à la ferme
Chambre d’agriculture 54, Hippodrome Nancy-Brabois, image générée par IA.
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