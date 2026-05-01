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Concert- AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME DES NATIONS Viole de gambe et orgue Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy

Concert- AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME DES NATIONS Viole de gambe et orgue Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Eglise Sainte Bernadette

Adresse : 1 rue du Général Frère

Ville : 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Vandœuvre-lès-Nancy

Concert- AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME DES NATIONS Viole de gambe et orgue

Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Viole de gambe et orgue deux instruments emblématiques au service de la musique baroque en Europe.
Avec Isabelle FEUILLIE à la viole de gambe et Thierry FERRÉ à l’orgue

Participation libre.Tout public
0  .

Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10 

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English :

Viola da gamba and organ: two emblematic instruments at the service of Baroque music in Europe.
With Isabelle FEUILLIE on viola da gamba and Thierry FERRÉ on organ

Free admission.

L’événement Concert- AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME DES NATIONS Viole de gambe et orgue Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-05 par DESTINATION NANCY

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