Concert- AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME DES NATIONS Viole de gambe et orgue Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy
Concert- AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME DES NATIONS Viole de gambe et orgue Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy dimanche 17 mai 2026.
Vandœuvre-lès-Nancy
Concert- AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME DES NATIONS Viole de gambe et orgue
Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Viole de gambe et orgue deux instruments emblématiques au service de la musique baroque en Europe.
Avec Isabelle FEUILLIE à la viole de gambe et Thierry FERRÉ à l’orgue
Participation libre.Tout public
0 .
Eglise Sainte Bernadette 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10
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English :
Viola da gamba and organ: two emblematic instruments at the service of Baroque music in Europe.
With Isabelle FEUILLIE on viola da gamba and Thierry FERRÉ on organ
Free admission.
L’événement Concert- AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME DES NATIONS Viole de gambe et orgue Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-05 par DESTINATION NANCY
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