La Nuit dans l’art, Médiathèque Jules Verne, Vandœuvre-lès-Nancy

La Nuit dans l’art Samedi 23 mai, 17h00 Médiathèque Jules Verne Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

La Micro-Folie de Vandoeuvre ouvre ses portes pour une déambulation nocturne. Au programme : jeux et ateliers, suivis d’une conférence sur la thématique de la nuit dans l’art. Comment les artistes peintres représentent-ils le paysage nocturne ? À travers des œuvres des 19ᵉ et 20ᵉ siècles, venez contempler la nuit.

Médiathèque Jules Verne 2 Rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Louvain Nations Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383548553 https://www.vandoeuvre.fr/bien-etre/culture/mediatheque [{« link »: « https://www.microfolie.vandoeuvre.net/ »}] Profitez des nombreux services qui vous sont offerts :

– des espaces de découverte, de travail ou de détente où sont mis à disposition plusieurs milliers de documents : livres, revues, journaux, CD, partitions, vidéos, à emprunter ou à consulter sur place, et des bases de données consultables en accès libre ;

– l’accès gratuit à divers postes multimédias et au Wifi, dans tout l’établissement ;

– des animations pour les grands comme pour les petits : expositions, contes, ateliers, spectacles, concerts, conférences, rencontres…

Entrée Libre, inscription gratuite

La [Micro-Folie de Vandoeuvre](https://www.microfolie.vandoeuvre.net/) ouvre ses portes pour une déambulation nocturne. Au programme : jeux et ateliers, suivis d’une conférence sur la thématique de ?…

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