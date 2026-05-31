Le Prieuré clunisien de Vandœuvre : Gros plan sur une organisation monastique, Eglise Saint-Melaine, Vandœuvre-lès-Nancy

Le Prieuré clunisien de Vandœuvre : Gros plan sur une organisation monastique Samedi 27 juin, 20h30 Eglise Saint-Melaine Meurthe-et-Moselle

Entrée libre, tout public à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00

Conférence animée par Nerea-Estrella BERNARD, étudiante en 2e année Master « Métiers de l’Histoire et de l’Archéologie » à l’Université de Lorraine

Le prieuré clunisien de Vandœuvre constitue un observatoire privilégié pour appréhender, à échelle locale, les logiques d’organisation du vaste réseau monastique de l’ordre de Cluny. Fondé dans le contexte de l’expansion clunisienne, cet établissement dépendant permet d’examiner concrètement les modalités de fonctionnement d’une institution religieuse intégrée à une structure centralisée, caractéristique de la réforme clunisienne.

En adoptant une approche en « gros plan », cette conférence propose de dépasser les généralités souvent associées à Cluny pour s’intéresser aux réalités quotidiennes d’un prieuré : organisation de la vie communautaire, gestion économique et foncière, ainsi que les relations avec les pouvoirs laïcs et les populations environnantes. Cette étude permet également d’interroger la manière dont les principes clunisiens se traduisent dans les pratiques et les structures d’un établissement secondaire. À travers l’analyse des sources disponibles, il s’agira de restituer les dynamiques internes du prieuré tout en les replaçant dans les enjeux plus larges de l’histoire religieuse, sociale et économique du Moyen Âge.

Eglise Saint-Melaine M548+3W Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Conférence animée par Nerea-Estrella BERNARD, étudiante en 2e année Master « Métiers de l’Histoire et de l’Archéologie » à l’Université de Lorraine