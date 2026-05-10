Nancyphonies 2026 Récital de Clavecin Jérôme Mondésert Salle Michel Dinet Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy

Nancyphonies 2026 Récital de Clavecin Jérôme Mondésert

Salle Michel Dinet 2 rue du Charmois Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Jérôme Mondésert doit l’essentiel de sa formation à Jean Boyer et Harald Vogel pour l’orgue, à Huguette Dreyfus, Françoise Lengellé et Aline Zylberajch pour le clavecin ainsi que Jesper Christensen pour la basse continue. Il obtient successivement un prix régional du Conservatoire National de Région de Lille, puis le Diplôme National d’Etudes Supérieures Musicales du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Jérôme Mondésert donne régulièrement des concerts en tant que soliste et continuiste et ainsi participe aux festivals de Sarrebourg, de Ribeauvillé, de Basse Navarre, festival Musique et Mémoire en Franche Comté…Tout public

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Salle Michel Dinet 2 rue du Charmois Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Jérôme Mondésert owes most of his training to Jean Boyer and Harald Vogel on organ, Huguette Dreyfus, Françoise Lengellé and Aline Zylberajch on harpsichord, and Jesper Christensen on basso continuo. He was awarded a regional prize from the Conservatoire National de Région de Lille, then the Diplôme National d’Etudes Supérieures Musicales from the Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Jérôme Mondésert regularly gives concerts as a soloist and continuo player, taking part in the Sarrebourg, Ribeauvillé and Basse Navarre festivals, as well as the Musique et Mémoire festival in Franche Comté…

L’événement Nancyphonies 2026 Récital de Clavecin Jérôme Mondésert Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY