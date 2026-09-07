Les secrets du bâti ancien, Theatre antique de Moingt, Montbrison
dimanche 20 septembre 2026 · Theatre antique de Moingt · Montbrison
Informations pratiques
Les secrets du bâti ancien Dimanche 20 septembre, 14h30 Theatre antique de Moingt Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Cet atelier participatif autour de la taille de pierre
au théâtre antique vous initiera au savoir-faire
des bâtisseurs romains et vous permettra de
mieux comprendre l’histoire du théâtre et de sa
construction.
Nicolas Ribeyron de l’entreprise Dolmen vous
apportera des explications sur les différentes
techniques qu’il utilise pour monter un mur en
pierre. Suivez cet atelier instructif et ludique avec un
professionnel du bâti ancien.
Theatre antique de Moingt 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Cet atelier participatif autour de la taille de pierre
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