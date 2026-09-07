Les secrets du bâti ancien, Theatre antique de Moingt, Montbrison

Informations pratiques

Les secrets du bâti ancien Dimanche 20 septembre, 14h30 Theatre antique de Moingt Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Cet atelier participatif autour de la taille de pierre

au théâtre antique vous initiera au savoir-faire

des bâtisseurs romains et vous permettra de

mieux comprendre l’histoire du théâtre et de sa

construction.

Nicolas Ribeyron de l’entreprise Dolmen vous

apportera des explications sur les différentes

techniques qu’il utilise pour monter un mur en

pierre. Suivez cet atelier instructif et ludique avec un

professionnel du bâti ancien.

Theatre antique de Moingt 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Cet atelier participatif autour de la taille de pierre

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