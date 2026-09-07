Les secrets du château d’Hyères, Esplanade du château d’Hyères, Hyères

Informations pratiques

Les secrets du château d’Hyères Dimanche 20 septembre, 10h00 Esplanade du château d’Hyères Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Bâti au XIe siècle par les seigneurs de Fos, le château devient l’une des plus importantes places fortes de Provence au XIIIe siècle, sous l’autorité du comte Charles d’Anjou. Il n’en reste aujourd’hui que des vestiges suite à son démantèlement vers 1620. C’est accompagné d’une guide-archéologue que le visiteur percera les secrets du château d’Hyères.

Esplanade du château d’Hyères Chemin de la porte Saint-Jean, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]

Bâti au XIe siècle par les seigneurs de Fos, le château devient l’une des plus importantes places fortes de Provence au XIIIe siècle, sous l’autorité du comte Charles d’Anjou. Il n’en reste que des à…

Michel Eisenlohr