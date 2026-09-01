Les secrets du chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2026 Centre-ville Hyères
dimanche 20 septembre 2026 · Centre-ville · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Les secrets du chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2026
Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des journées du Patrimoines.
Visite commentées accompagné d’une guide-archéologue afin de percer les secrets du château d’Hyères.
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Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
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English : The Secrets of the Château d’Hyères Guided Tours JEP 2026
As part of Heritage Days.
Guided tours led by an archaeologist to uncover the secrets of the Château d’Hyères.
L’événement Les secrets du chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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