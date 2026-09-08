LES SEMEUSES – FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Informations pratiques

LES SEMEUSES – FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL Samedi 17 octobre, 10h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00

En 2026, le festival se donne un thème : « faire féminisme ensemble ».

Tout un programme, que nous avons concocté en partenariat avec des structures amies dans un esprit d’ouverture :

️ Un atelier d’auto-défense féministe

️ Une randonné inclusive

Un enregistrement de podcast

️ Des expositions

Une chorale féministe

️️ Un marché d’art et artisanat

Un spectacle familial à partir de 6 ans : L’Ogresse poilue de la Cie Ô Possum

Une conférence théâtralisée de la Cie Lampe Tempête : Manuel pratique et chaotique des droits des femmes

Un spectacle exceptionnel aux Semeuses : Le 1er sexe ou la grosse arnaque de la virilité de Michael Delis

Des concerts : La Reine des aveugles et Las Panteras

Et bien sûr,

Pour vous restaurer, toujours la cuisine goûtue de la Maison de la Terre

Vendredi dès 16h30

Samedi dès 10h

Gratuit

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

En 2026, le festival se donne un thème : « faire féminisme ensemble ». Tout un programme, que nous avons concocté en partenariat avec des structures amies dans un esprit d’ouverture :