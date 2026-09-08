LES SEMEUSES – FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet
samedi 17 octobre 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet
Informations pratiques
LES SEMEUSES – FESTIVAL FEMINISTE EN MILLIEU RURAL Samedi 17 octobre, 10h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00
En 2026, le festival se donne un thème : « faire féminisme ensemble ».
Tout un programme, que nous avons concocté en partenariat avec des structures amies dans un esprit d’ouverture :
️ Un atelier d’auto-défense féministe
️ Une randonné inclusive
Un enregistrement de podcast
️ Des expositions
Une chorale féministe
️️ Un marché d’art et artisanat
Un spectacle familial à partir de 6 ans : L’Ogresse poilue de la Cie Ô Possum
Une conférence théâtralisée de la Cie Lampe Tempête : Manuel pratique et chaotique des droits des femmes
Un spectacle exceptionnel aux Semeuses : Le 1er sexe ou la grosse arnaque de la virilité de Michael Delis
Des concerts : La Reine des aveugles et Las Panteras
Et bien sûr,
Pour vous restaurer, toujours la cuisine goûtue de la Maison de la Terre
Vendredi dès 16h30
Samedi dès 10h
Gratuit
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
En 2026, le festival se donne un thème : « faire féminisme ensemble ». Tout un programme, que nous avons concocté en partenariat avec des structures amies dans un esprit d’ouverture :
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