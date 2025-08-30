Les Semis de printemps Le Jardin Secret Saint-Médard-en-Jalles

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:00:00 – 2026-04-22T20:30:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00 – 2026-04-25T20:30:00

Les premiers Semis de Printemps ont depuis fait des boutures. Retrouvons-nous au Jardin Secret pour fêter ensemble notre sixième édition. Une belle occasion pour partager des semis, des graines de fruits, de légumes et de fleurs. Dans la même journée, nous mettrons d’abord nos mains dans la terre, puis nous prendrons soin de nous avec le Collectif Issues et enfin nous affronterons nos peurs avec L’Enfance majeure. On a hâte ! Vive le printemps !

Le Jardin Secret Saint-Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Camille Breysse