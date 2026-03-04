Les seniors font leur cinéma, Cinéma Arcs En Ciel, Hazebrouck

Les seniors font leur cinéma Vendredi 13 mars, 13h45 Cinéma Arcs En Ciel Nord

Prochain rendez-vous Les seniors font leur cinéma :

jeudi 12 mars

Film : « Chers parents » – un cocktail de règlements de comptes, d’hypocrisie et de faux-semblants !

Accueil convivial dès 13h45

Début du film à 14h30

Tarif unique : 5,90 € (à régler sur place)

Cinéma Arcs En Ciel 50.723054798047464, 2.536409394417521 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Chaque mois, les seniors peuvent profiter d’une séance cinématographique à tarif unique de 5.90€ au cinéma Arcs en ciel, organisée en partenariat avec le CCAS de la Ville.