Les sens en éveil Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

La vallée de l’Erve dans tous les sens

Un lieu bucolique, le doux murmure de l’eau, la chaleur de l’été atténuée par la fraîcheur de la vallée… et le temps des vacances, c’est l’endroit et le moment parfait pour se laisser aller à des activités sensorielles, seul ou en famille, et découvrir la nature autrement.

Sortie nature organisée par le CPIE.

A partir de 6 ans, sur inscription.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et des chaussures de marche. .

English :

The Erve valley from every angle

