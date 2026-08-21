Les senteurs de nos jardins, Médiathèque l’Évasion, Thénezay
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque l'Évasion · Thénezay
Informations pratiques
Les senteurs de nos jardins Vendredi 2 octobre, 10h30 Médiathèque l’Évasion Deux-Sèvres
limité à 25 jeunes par groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00
Des ateliers de sensibilisation aux odeurs de nos jardins en collaboration avec le CPIE 79 et Mendes France.
Réalisation d’une fiche qui défini l’odeur de la plante, comment l’associer à notre vie quotidienne et à quel souvenir elle appartient.
Ouvert au groupe scolaire de la commune de Thénezay
Médiathèque l’Évasion 10 bis place de l’hôtel de ville 79390 Thénezay Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://bibliotheque-thenezay.fr Médiathèque inaugurée le 7 septembre 2025
Lieu convivial autour de la lecture, des médias et de la créativité Parking avec emplacement pour les personnes à mobiblité réduite
Biblis en folie 2026
CPIE 79 ©
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