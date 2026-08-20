Visite guidée par les bénévoles, Médiathèque l’Évasion, Thénezay

Informations pratiques

Visite guidée par les bénévoles Dimanche 4 octobre, 10h00 Médiathèque l’Évasion Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Les bénévoles de la médiathèque l’Évasion vous accueille pour vous faire profiter du lieu qui accueille une exposition de tableau de Mme Sandra Marteau, une artiste locale autodidacte qui expose ses réalisations en pastels et acryliques. Un univers axé sur des paysages issus de supports photos. Des peintures réalistes avec le regard et le coup de pinceau expert de l’artiste.

Médiathèque l’Évasion 10 bis place de l’hôtel de ville 79390 Thénezay Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://bibliotheque-thenezay.fr Médiathèque inaugurée le 7 septembre 2025

Lieu convivial autour de la lecture, des médias et de la créativité Parking avec emplacement pour les personnes à mobiblité réduite

Biblis en folie 2026

Médiathèque l’Évasion©