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Les histoires Ô p’tites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay Thénezay

mercredi 4 novembre 2026 · Bibliothèque Thénezay · Thénezay

Les histoires Ô p’tites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Bibliothèque Thénezay
Adresse
28 Place de L Hôtel de ville
Ville
79390 Thénezay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Thénezay

Les histoires Ô p’tites Z’oreilles

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:15:00
fin : 2026-11-04 11:30:00

Date(s) :
2026-11-04

Un temps spécialement dédié aux tout-petits et à leurs accompagnateurs pour partager un moment de plaisir autour d’albums sélectionnés pour eux.

Public 0-3 ans   .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 

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English : Les histoires Ô p’tites Z’oreilles

L’événement Les histoires Ô p’tites Z’oreilles Thénezay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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