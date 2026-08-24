Les histoires Ô p’tites Z’oreilles Bibliothèque Thénezay Thénezay
mercredi 2 décembre 2026 · Bibliothèque Thénezay · Thénezay
Informations pratiques
Thénezay
Les histoires Ô p’tites Z’oreilles
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 10:15:00
fin : 2026-12-02 11:30:00
Date(s) :
2026-12-02
Un temps spécialement dédié aux tout-petits et à leurs accompagnateurs pour partager un moment de plaisir autour d’albums sélectionnés pour eux.
Public 0-3 ans .
Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56
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English : Les histoires Ô p’tites Z’oreilles
L’événement Les histoires Ô p’tites Z’oreilles Thénezay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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