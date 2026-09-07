La médiathèque accueille la science, Médiathèque l’Évasion, Thénezay

Informations pratiques

La médiathèque accueille la science Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque l’Évasion Deux-Sèvres

20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Une journée autour du PIF, du Nez avec de la science, des faits réels, des anedoctes vraies ou imaginées, des ateliers et des expériences

Une conférence immersive et c’est comme vous le sentez !

Médiathèque l’Évasion 10 bis place de l’hôtel de ville 79390 Thénezay Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://bibliotheque-thenezay.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@thenezay.fr »}] Médiathèque inaugurée le 7 septembre 2025

Lieu convivial autour de la lecture, des médias et de la créativité Parking avec emplacement pour les personnes à mobiblité réduite

Biblis en folie 2026

Julie Verret de cie L’Rève L’©