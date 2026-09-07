UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thénezay

La médiathèque accueille la science, Médiathèque l’Évasion, Thénezay

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque l'Évasion · Thénezay

La médiathèque accueille la science, Médiathèque l’Évasion, Thénezay

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque l'Évasion
Adresse
10 bis place de l'hôtel de ville 79390 Thénezay
Ville
79390 Thénezay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
20 places

La médiathèque accueille la science Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque l’Évasion Deux-Sèvres

20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Une journée autour du PIF, du Nez avec de la science, des faits réels, des anedoctes vraies ou imaginées, des ateliers et des expériences
Une conférence immersive et c’est comme vous le sentez !

Médiathèque l’Évasion 10 bis place de l’hôtel de ville 79390 Thénezay Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://bibliotheque-thenezay.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@thenezay.fr »}] Médiathèque inaugurée le 7 septembre 2025
Lieu convivial autour de la lecture, des médias et de la créativité Parking avec emplacement pour les personnes à mobiblité réduite
Biblis en folie 2026

Julie Verret de cie L’Rève L’©

À voir aussi à Thénezay (Deux-Sèvres)