La médiathèque accueille la science, Médiathèque l’Évasion, Thénezay
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque l'Évasion · Thénezay
Informations pratiques
La médiathèque accueille la science Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque l’Évasion Deux-Sèvres
20 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Une journée autour du PIF, du Nez avec de la science, des faits réels, des anedoctes vraies ou imaginées, des ateliers et des expériences
Une conférence immersive et c’est comme vous le sentez !
Médiathèque l’Évasion 10 bis place de l’hôtel de ville 79390 Thénezay Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://bibliotheque-thenezay.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@thenezay.fr »}] Médiathèque inaugurée le 7 septembre 2025
Lieu convivial autour de la lecture, des médias et de la créativité Parking avec emplacement pour les personnes à mobiblité réduite
Biblis en folie 2026
Julie Verret de cie L’Rève L’©
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