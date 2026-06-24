LES SIÈCLES / AEDES Soissons
samedi 22 mai 2027 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
LES SIÈCLES / AEDES
23 Rue des Déportés et Fusillés Soissons Aisne
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:00:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Lorsque Mozart, au sommet de sa puissance créatrice, entreprend la
composition de son ultime chef-d’oeuvre, la mort l’en arrache, laissant la
partition inachevée. Loin de se réduire à un simple chant funèbre, son Requiem
apparaît comme la célébration d’une vie traversée par toutes les émotions
humaines.
Plus de deux siècles plus tard, Claude Vivier compose son oeuvre Crois-tu en
l’immortalité de l’âme ? dans laquelle il prophétise de façon bouleversante
sa propre disparition. Il y apprivoise l’inéluctable avec une étrange sérénité.
Retrouvé assassiné, son oeuvre ne sera pas achevée.
À travers ce programme, Aedes et Les Siècles interrogent la dualité entre
tension et repos, souffle et silence, pulsion de vie et suspension du temps.
D’autres pièces, traversées par le mystère de la mort, enrichissent cette
exploration, invitant à ressentir les mouvements les plus subtils de l’existence.
Lorsque Mozart, au sommet de sa puissance créatrice, entreprend la
composition de son ultime chef-d’oeuvre, la mort l’en arrache, laissant la
partition inachevée. Loin de se réduire à un simple chant funèbre, son Requiem
apparaît comme la célébration d’une vie traversée par toutes les émotions
humaines.
Plus de deux siècles plus tard, Claude Vivier compose son oeuvre Crois-tu en
l’immortalité de l’âme ? dans laquelle il prophétise de façon bouleversante
sa propre disparition. Il y apprivoise l’inéluctable avec une étrange sérénité.
Retrouvé assassiné, son oeuvre ne sera pas achevée.
À travers ce programme, Aedes et Les Siècles interrogent la dualité entre
tension et repos, souffle et silence, pulsion de vie et suspension du temps.
D’autres pièces, traversées par le mystère de la mort, enrichissent cette
exploration, invitant à ressentir les mouvements les plus subtils de l’existence. .
23 Rue des Déportés et Fusillés Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
Just as Mozart, at the height of his creative power, began
composing his final masterpiece, death snatched him away, leaving the
score unfinished. Far from being merely a funeral dirge, his Requiem
stands as a celebration of a life marked by every human
emotion.
More than two centuries later, Claude Vivier composed his work *Crois-tu en
l’immortalité de l’âme?* (*Do You Believe in the Immortality of the Soul?*), in which he prophesied, in a deeply moving way,
his own passing. In it, he comes to terms with the inevitable with a strange serenity.
Found murdered, his work would remain unfinished.
Through this program, Aedes and Les Siècles explore the duality between
tension and repose, breath and silence, the life force and the suspension of time.
Other pieces, imbued with the mystery of death, enrich this
exploration, inviting us to feel the most subtle movements of existence.
L’événement LES SIÈCLES / AEDES Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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