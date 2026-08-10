Informations pratiques

Béziers

LES SŒURS PAPILLES

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Comme un rêve en clair-obscur, les sœurs Papilles déploient leurs ailes au cœur d’un cabaret fantasque.

Deux voix complices s’entrelacent, murmurent, éclatent, dans une création élégante et singulière, où se mêlent désir, liberté et espièglerie.

Tantôt cocottes, tantôt rebelles, les vraies/fausses jumelles enchaînent chansons originales de Jean-Marie Sénia, saynètes et clins d’œil décalés.

De tableau en tableau, entre poésie et burlesque, elles traversent mille univers et explorent avec finesse les thèmes de la liberté, du désir et de l’identité

Un spectacle raffiné, délicat et vibrant, à la croisée des genres, qui séduit par sa modernité et sa justesse. Un enchantement !

A partir de 12 ans. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 01 85 35 theatredesvarietes@beziers-mediterranee.fr

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English : LES SŒURS PAPILLES

Like a dream in chiaroscuro, the Papilles sisters spread their wings in the heart of a whimsical cabaret.

L’événement LES SŒURS PAPILLES Béziers a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34