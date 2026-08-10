LES SŒURS PAPILLES Béziers
vendredi 19 février 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LES SŒURS PAPILLES
9 rue Victor Hugo Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19
fin : 2027-02-19
Date(s) :
2027-02-19
Comme un rêve en clair-obscur, les sœurs Papilles déploient leurs ailes au cœur d’un cabaret fantasque.
Deux voix complices s’entrelacent, murmurent, éclatent, dans une création élégante et singulière, où se mêlent désir, liberté et espièglerie.
Tantôt cocottes, tantôt rebelles, les vraies/fausses jumelles enchaînent chansons originales de Jean-Marie Sénia, saynètes et clins d’œil décalés.
De tableau en tableau, entre poésie et burlesque, elles traversent mille univers et explorent avec finesse les thèmes de la liberté, du désir et de l’identité
Un spectacle raffiné, délicat et vibrant, à la croisée des genres, qui séduit par sa modernité et sa justesse. Un enchantement !
A partir de 12 ans. .
9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 01 85 35 theatredesvarietes@beziers-mediterranee.fr
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English : LES SŒURS PAPILLES
Like a dream in chiaroscuro, the Papilles sisters spread their wings in the heart of a whimsical cabaret.
L’événement LES SŒURS PAPILLES Béziers a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34
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