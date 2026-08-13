Les soirées brame du cerf Charleville-Mézières
lundi 5 octobre 2026 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Les soirées brame du cerf
Parc animalier de Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Le lundi 5 octobre 2026 de 18h00 à 20h00.5 euros l’entrée A partir de 12 ansRéservation obligatoire
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Parc animalier de Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 39 84
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English :
Monday, October 5, 2026, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. Admission: 5 euros. Ages 12 and up. Reservations required.
L’événement Les soirées brame du cerf Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-08-13 par Ardennes Tourisme
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