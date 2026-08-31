LES SOIRÉES CLUB D’ANGONIA EDITION BLUES SLIM PAUL TRIO ANGONIA Martres-Tolosane
vendredi 11 décembre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
LES SOIRÉES CLUB D’ANGONIA EDITION BLUES SLIM PAUL TRIO
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Les Soirées Club d’Angonia Edition Blues Slim Paul Trio
Plus qu’un concert, une soirée à partager
Cie Slim Paul Trio
Le temps d’une soirée, Angonia se transforme en véritable club de blues. Installez-vous autour des tables, laissez-vous porter par une ambiance chaleureuse et intimiste, entre lumières tamisées et musique live.
Pour prolonger l’expérience, boissons et restauration préparés avec amour par l’Ibicerie Martraise, dans l’esprit convivial des clubs où l’on vient autant pour écouter que pour partager un moment ensemble.
Sur scène, Slim Paul Trio vous embarquera dans l’univers authentique du blues avec deux sets mêlant émotion, énergie et virtuosité. Une invitation à voyager des racines du blues aux sonorités plus contemporaines, portée par des musiciens passionnés et généreux.
Une soirée hors du temps, à savourer entre amis, en famille ou simplement au gré de la musique. Fermez les yeux… le blues est là.
Slim Paul à la guitare
Jamo à la batterie
Manu Panier à la basse 13 .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Angonia Club Nights Blues Edition Slim Paul Trio
More than just a concert—an evening to share
Performers: Slim Paul Trio
L’événement LES SOIRÉES CLUB D’ANGONIA EDITION BLUES SLIM PAUL TRIO Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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