LES SOIRÉES CLUB D’ANGONIA EDITION BLUES SLIM PAUL TRIO ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

LES SOIRÉES CLUB D’ANGONIA EDITION BLUES SLIM PAUL TRIO

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 19:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Les Soirées Club d’Angonia Edition Blues Slim Paul Trio

Plus qu’un concert, une soirée à partager

Cie Slim Paul Trio

Le temps d’une soirée, Angonia se transforme en véritable club de blues. Installez-vous autour des tables, laissez-vous porter par une ambiance chaleureuse et intimiste, entre lumières tamisées et musique live.

Pour prolonger l’expérience, boissons et restauration préparés avec amour par l’Ibicerie Martraise, dans l’esprit convivial des clubs où l’on vient autant pour écouter que pour partager un moment ensemble.

Sur scène, Slim Paul Trio vous embarquera dans l’univers authentique du blues avec deux sets mêlant émotion, énergie et virtuosité. Une invitation à voyager des racines du blues aux sonorités plus contemporaines, portée par des musiciens passionnés et généreux.

Une soirée hors du temps, à savourer entre amis, en famille ou simplement au gré de la musique. Fermez les yeux… le blues est là.

Slim Paul à la guitare

Jamo à la batterie

Manu Panier à la basse 13 .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Angonia Club Nights Blues Edition Slim Paul Trio

More than just a concert—an evening to share

Performers: Slim Paul Trio

L’événement LES SOIRÉES CLUB D’ANGONIA EDITION BLUES SLIM PAUL TRIO Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE