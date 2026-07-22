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Les soirées des Aneries du Soulier Corrèze

mercredi 22 juillet 2026 · Corrèze

Les soirées des Aneries du Soulier Corrèze

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Le Soulier
Ville
19800 Corrèze
Département
Corrèze
Tarif
130 Tarif de base plein tarif

Corrèze

Les soirées des Aneries du Soulier

Le Soulier Corrèze Corrèze

Tarif : – – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Le programme comprend une balade au coucher du soleil accompagnée de nos ânes, suivie d’un apéritif composé d’une planche de charcuteries et de fromages issus de producteurs locaux, accompagnée d’un verre de vin.
Au programme
Une balade au rythme des ânes
Les couleurs du coucher de soleil
Une planche apéritive de produits locaux
Un verre de vin pour les adultes (ou une boisson sans alcool)

❤️ Un moment convivial à partager en famille ou entre amis.   .

Le Soulier Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 01 95 58 

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English : Les soirées des Aneries du Soulier

L’événement Les soirées des Aneries du Soulier Corrèze a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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