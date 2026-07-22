Informations pratiques

Corrèze

Les soirées des Aneries du Soulier

Le Soulier Corrèze Corrèze

Tarif : – – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Le programme comprend une balade au coucher du soleil accompagnée de nos ânes, suivie d’un apéritif composé d’une planche de charcuteries et de fromages issus de producteurs locaux, accompagnée d’un verre de vin.

Au programme

Une balade au rythme des ânes

Les couleurs du coucher de soleil

Une planche apéritive de produits locaux

Un verre de vin pour les adultes (ou une boisson sans alcool)

❤️ Un moment convivial à partager en famille ou entre amis. .

Le Soulier Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 01 95 58

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English : Les soirées des Aneries du Soulier

L’événement Les soirées des Aneries du Soulier Corrèze a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Contrées Vertes