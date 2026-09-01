Les soirées jeux Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat
vendredi 25 septembre 2026 · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Les soirées jeux Bibliothèque André-Périgord Feytiat
2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2027-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-11-27 2027-01-29 2027-05-28
Vous connaissez le principe maintenant ! On s’inscrit, on apporte un jeu, sa bonne humeur et l’on partage tous ensemble une belle soirée. .
2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20
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English : Les soirées jeux Bibliothèque André-Périgord Feytiat
L’événement Les soirées jeux Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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