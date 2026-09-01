Informations pratiques

Feytiat

Les soirées jeux Bibliothèque André-Périgord Feytiat

2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2027-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-11-27 2027-01-29 2027-05-28

Vous connaissez le principe maintenant ! On s’inscrit, on apporte un jeu, sa bonne humeur et l’on partage tous ensemble une belle soirée. .

2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20

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English : Les soirées jeux Bibliothèque André-Périgord Feytiat

L’événement Les soirées jeux Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole