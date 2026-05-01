Les soirées musicales de MSJ Crépy-en-Valois
Les soirées musicales de MSJ Crépy-en-Valois vendredi 29 mai 2026.
Crépy-en-Valois
Les soirées musicales de MSJ
13 Rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Célébrez l’ouverture de la saison estivale avec un concert des Cosmic Dolls ! ️✨
* collation et boissons comprises
** 20% du montant de la réservation est reversé à la résidence d’art de la Maison Saint Joseph msj.
Billetterie https://www.helloasso.com/associations/maison-saint-joseph/evenements/les-soirees-musicales-de-msj-2
Célébrez l’ouverture de la saison estivale avec un concert des Cosmic Dolls ! ️✨
* collation et boissons comprises
** 20% du montant de la réservation est reversé à la résidence d’art de la Maison Saint Joseph msj.
Billetterie https://www.helloasso.com/associations/maison-saint-joseph/evenements/les-soirees-musicales-de-msj-2 .
13 Rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
Celebrate the opening of the summer season with a concert by the Cosmic Dolls! ????
* snack and drinks included
** 20% of the reservation fee is donated to the Maison Saint Joseph art residence: msj.
Ticket office: https://www.helloasso.com/associations/maison-saint-joseph/evenements/les-soirees-musicales-de-msj-2
L’événement Les soirées musicales de MSJ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois