Crépy-en-Valois

Les soirées musicales de MSJ

13 Rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Célébrez l’ouverture de la saison estivale avec un concert des Cosmic Dolls ! ️✨

* collation et boissons comprises

** 20% du montant de la réservation est reversé à la résidence d’art de la Maison Saint Joseph msj.

Billetterie https://www.helloasso.com/associations/maison-saint-joseph/evenements/les-soirees-musicales-de-msj-2

Célébrez l’ouverture de la saison estivale avec un concert des Cosmic Dolls ! ️✨

* collation et boissons comprises

** 20% du montant de la réservation est reversé à la résidence d’art de la Maison Saint Joseph msj.

Billetterie https://www.helloasso.com/associations/maison-saint-joseph/evenements/les-soirees-musicales-de-msj-2 .

13 Rue Alphonse Cardin Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the opening of the summer season with a concert by the Cosmic Dolls! ????

* snack and drinks included

** 20% of the reservation fee is donated to the Maison Saint Joseph art residence: msj.

Ticket office: https://www.helloasso.com/associations/maison-saint-joseph/evenements/les-soirees-musicales-de-msj-2

L’événement Les soirées musicales de MSJ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois