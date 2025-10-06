[Saison Culturelle Conférence] Le quartier royal de Béthisy trois châteaux, cinq guerres, vingt rois Crépy-en-Valois

[Saison Culturelle Conférence] Le quartier royal de Béthisy trois châteaux, cinq guerres, vingt rois

Début : 2026-05-30 10:30:00

Méconnu du grand public, Béthisy-Saint-Pierre abrite un patrimoine exceptionnel. Trois châteaux, des siècles d’histoire et une place unique dans la politique du Valois.

Pourquoi cette petite commune a-t-elle un temps rivalisé avec Crépy ? Comment ces sites ont-ils traversé les guerres et les époques ? Une immersion captivante dans un passé royal oublié.

Conférence animée par Nicolas Bilot (AQUILON)

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Little known to the general public, Béthisy-Saint-Pierre is home to an exceptional heritage. Three castles, centuries of history and a unique place in Valois politics.

Why did this small commune once rival Crépy? How have these sites survived wars and eras? A captivating immersion in a forgotten royal past.

Lecture by Nicolas Bilot (AQUILON)

German :

Béthisy-Saint-Pierre, das der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist, beherbergt ein außergewöhnliches Kulturerbe. Drei Schlösser, eine jahrhundertelange Geschichte und ein einzigartiger Platz in der Politik des Valois.

Warum hat diese kleine Gemeinde einst mit Crépy konkurriert? Wie haben diese Stätten die Kriege und Epochen überstanden? Ein fesselndes Eintauchen in eine vergessene königliche Vergangenheit.

Vortrag unter der Leitung von Nicolas Bilot (AQUILON)

Italiano :

Poco conosciuta dal grande pubblico, Béthisy-Saint-Pierre ospita un patrimonio eccezionale. Tre castelli, secoli di storia e un posto unico nella politica della Valois.

Perché questo piccolo comune un tempo rivaleggiava con Crépy? Come hanno fatto questi siti a sopravvivere a guerre ed epoche? Un’immersione affascinante in un passato reale dimenticato.

Conferenza tenuta da Nicolas Bilot (AQUILON)

Espanol :

Poco conocida por el gran público, Béthisy-Saint-Pierre alberga un patrimonio excepcional. Tres castillos, siglos de historia y un lugar único en la política de Valois.

¿Por qué este pequeño municipio rivalizó en su día con Crépy? ¿Cómo han sobrevivido estos lugares a guerras y épocas? Una inmersión cautivadora en un pasado real olvidado.

Conferencia de Nicolas Bilot (AQUILON)

