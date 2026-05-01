[Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois
[Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois samedi 30 mai 2026.
Crépy-en-Valois
[Atelier] Rimes de Rien
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de l’événement Rimes de Rien, nous vous proposons un atelier d’illustration en pop-up d’un poème.
Samedi 30 mai
de 14h à 16h30
Médiathèque municipale Crépy-en-Valois
Sur inscription.
Pour les ados (dès 12 ans) et les adultes.
Dans le cadre de l’événement Rimes de Rien, nous vous proposons un atelier d’illustration en pop-up d’un poème.
Samedi 30 mai
de 14h à 16h30
Médiathèque municipale Crépy-en-Valois
Sur inscription.
Pour les ados (dès 12 ans) et les adultes. .
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Rimes de Rien event, we’re offering a pop-up poem illustration workshop.
? Saturday May 30th
? 2pm to 4:30pm
? Médiathèque municipale Crépy-en-Valois
Registration required.
For teens (aged 12 and over) and adults.
L’événement [Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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