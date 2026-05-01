Crépy-en-Valois

[Atelier] Rimes de Rien

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de l’événement Rimes de Rien, nous vous proposons un atelier d’illustration en pop-up d’un poème.

Samedi 30 mai

de 14h à 16h30

Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Sur inscription.

Pour les ados (dès 12 ans) et les adultes.

Dans le cadre de l’événement Rimes de Rien, nous vous proposons un atelier d’illustration en pop-up d’un poème.

Samedi 30 mai

de 14h à 16h30

Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Sur inscription.

Pour les ados (dès 12 ans) et les adultes. .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

As part of the Rimes de Rien event, we’re offering a pop-up poem illustration workshop.

? Saturday May 30th

? 2pm to 4:30pm

? Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Registration required.

For teens (aged 12 and over) and adults.

L’événement [Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois