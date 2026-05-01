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[Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois

[Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 Place Jean Philippe Rameau

Ville : 60800 Crépy-en-Valois

Département : Oise

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Crépy-en-Valois

[Atelier] Rimes de Rien

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Dans le cadre de l’événement Rimes de Rien, nous vous proposons un atelier d’illustration en pop-up d’un poème.

Samedi 30 mai
de 14h à 16h30
Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Sur inscription.
Pour les ados (dès 12 ans) et les adultes.
Dans le cadre de l’événement Rimes de Rien, nous vous proposons un atelier d’illustration en pop-up d’un poème.

Samedi 30 mai
de 14h à 16h30
Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Sur inscription.
Pour les ados (dès 12 ans) et les adultes.   .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Rimes de Rien event, we’re offering a pop-up poem illustration workshop.

? Saturday May 30th
? 2pm to 4:30pm
? Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Registration required.
For teens (aged 12 and over) and adults.

L’événement [Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois

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