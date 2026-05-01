Rimes de rien Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois

Rimes de rien

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-22

Du 22 mai au 6 juin 2026, petits et grands sont conviés à célébrer la poésie sous toutes ses formes à la Médiathèque.

Au programme Spectacles, ateliers et lectures autour de la poésie.

Spectacle Au Petit Poème

Vendredi 22 mai à 19h30

Découvrez ce spectacle participatif de poésie à croquer, à jouer ou à chanter, sur les bestioles, la vie ou les épinards par la compagne Théâtral Ouest.

Dès 5 ans.

Inscription sur le site de la médiathèque ou au 03 44 87 92 53.

En partenariat avec la mjc centre social.

✍️ Dédicace de Jean-Michel Palacios

Samedi 30 mai 2026, toute la journée.

Écrivain depuis l’adolescence, Jean-Michel Palacios transforme la vie en poésie et les émotions en mots. Nourri par la nature, la photographie et les arts, il écrit une oeuvre sensible qui explore l’intime et l’universel. Venez découvrir son recueil Mes poésies de vie à la Médiathèque !

Vente et dédicace sur place.

Du 22 mai au 6 juin 2026, petits et grands sont conviés à célébrer la poésie sous toutes ses formes à la Médiathèque.

Au programme Spectacles, ateliers et lectures autour de la poésie.

Spectacle Au Petit Poème

Vendredi 22 mai à 19h30

Découvrez ce spectacle participatif de poésie à croquer, à jouer ou à chanter, sur les bestioles, la vie ou les épinards par la compagne Théâtral Ouest.

Dès 5 ans.

Inscription sur le site de la médiathèque ou au 03 44 87 92 53.

En partenariat avec la mjc centre social.

✍️ Dédicace de Jean-Michel Palacios

Samedi 30 mai 2026, toute la journée.

Écrivain depuis l’adolescence, Jean-Michel Palacios transforme la vie en poésie et les émotions en mots. Nourri par la nature, la photographie et les arts, il écrit une oeuvre sensible qui explore l’intime et l’universel. Venez découvrir son recueil Mes poésies de vie à la Médiathèque !

Vente et dédicace sur place. .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

From May 22 to June 6, 2026, young and old are invited to celebrate poetry in all its forms at the Médiathèque.

On the program: Poetry shows, workshops and readings.

? Au Petit Poème show

friday, May 22, 7:30 p.m

Discover this participatory show of poetry to crunch, play or sing, about bugs, life or spinach by the Théâtral Ouest company.

Ages 5 and up.

Registration on the mediatheque website or on 03 44 87 92 53.

In partnership with the mjc center social.

?? Signing session with Jean-Michel Palacios

? Saturday, May 30, 2026, all day.

A writer since adolescence, Jean-Michel Palacios transforms life into poetry and emotions into words. Inspired by nature, photography and the arts, his sensitive work explores the intimate and the universal. Come and discover his collection Mes poésies de vie at the Médiathèque!

Sales and book signing on site.

L’événement Rimes de rien Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois