Club Ados Crépy-en-Valois
Club Ados Crépy-en-Valois samedi 23 mai 2026.
Crépy-en-Valois
Club Ados
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour découvrir les dernières parutions et partager tes coups de cœur en littérature, cinéma et musique !
Samedi 23 mai
10h30
Médiathèque municipale Crépy en Valois
Pour les 12/17 ans
Accès libre
Pour découvrir les dernières parutions et partager tes coups de cœur en littérature, cinéma et musique !
Samedi 23 mai
10h30
Médiathèque municipale Crépy en Valois
Pour les 12/17 ans
Accès libre .
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
Discover the latest releases and share your favorites in literature, film and music!
? Saturday May 23rd
? 10h30
? Médiathèque municipale Crépy en Valois
For 12/17 year olds
Free access
L’événement Club Ados Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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