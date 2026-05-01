Crépy-en-Valois

Club Ados

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour découvrir les dernières parutions et partager tes coups de cœur en littérature, cinéma et musique !

Samedi 23 mai

10h30

Médiathèque municipale Crépy en Valois

Pour les 12/17 ans

Accès libre

Pour découvrir les dernières parutions et partager tes coups de cœur en littérature, cinéma et musique !

Samedi 23 mai

10h30

Médiathèque municipale Crépy en Valois

Pour les 12/17 ans

Accès libre .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the latest releases and share your favorites in literature, film and music!

? Saturday May 23rd

? 10h30

? Médiathèque municipale Crépy en Valois

For 12/17 year olds

Free access

L’événement Club Ados Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois