Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club Ados Crépy-en-Valois

Club Ados Crépy-en-Valois samedi 23 mai 2026.

Adresse : 1 Place Jean Philippe Rameau

Ville : 60800 Crépy-en-Valois

Département : Oise

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Crépy-en-Valois

Club Ados

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Pour découvrir les dernières parutions et partager tes coups de cœur en littérature, cinéma et musique !

Samedi 23 mai
10h30
Médiathèque municipale Crépy en Valois

Pour les 12/17 ans
Accès libre
Pour découvrir les dernières parutions et partager tes coups de cœur en littérature, cinéma et musique !

Samedi 23 mai
10h30
Médiathèque municipale Crépy en Valois

Pour les 12/17 ans
Accès libre   .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the latest releases and share your favorites in literature, film and music!

? Saturday May 23rd
? 10h30
? Médiathèque municipale Crépy en Valois

For 12/17 year olds
Free access

L’événement Club Ados Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois

À voir aussi à Crépy-en-Valois (Oise)