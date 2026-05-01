Crépy-en-Valois

Barbec’En Rimes

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Au Petit Poème est un spectacle participatif de poésie à croquer, à jouer, à chanter sur les bestioles, la vie et les épinards.

Poésie et émotions sont au menu du jour vous choisissez un poème, puis une sauce pour l’accompagner.

La marchande vous donne ensuite la recette indispensable à sa dégustation, et vous en fait la démonstration !

Vendredi 22 Mai 2026

de 19h30 à 21h30

Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Dès 5 ans.

Sur inscription 03.44.87.92.53.

En partenariat avec la mjc centre social.

Au Petit Poème est un spectacle participatif de poésie à croquer, à jouer, à chanter sur les bestioles, la vie et les épinards.

Poésie et émotions sont au menu du jour vous choisissez un poème, puis une sauce pour l’accompagner.

La marchande vous donne ensuite la recette indispensable à sa dégustation, et vous en fait la démonstration !

Vendredi 22 Mai 2026

de 19h30 à 21h30

Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Dès 5 ans.

Sur inscription 03.44.87.92.53.

En partenariat avec la mjc centre social. .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 92 53

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English :

Au Petit Poème is a participatory poetry show to munch, play and sing about bugs, life and spinach.

Poetry and emotion are on today’s menu: you choose a poem, then a sauce to accompany it.

The shopkeeper then gives you the recipe you need to enjoy it, and demonstrates it for you!

?Friday 22nd May 2026

? from 7:30pm to 9:30pm

médiathèque municipale Crépy-en-Valois

From 5 years old.

Registration 03.44.87.92.53.

In partnership with the mjc center social.

L’événement Barbec’En Rimes Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois