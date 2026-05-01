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Café Mémoire Crépy-en-Valois

Café Mémoire Crépy-en-Valois mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 60 bis Rue de Soissons

Ville : 60800 Crépy-en-Valois

Département : Oise

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Crépy-en-Valois

Café Mémoire

60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Lieux d’accueil, d’information, d’échange et d’écoute, les cafés mémoire ont lieu chaque 3ème mercredi du mois.
Ils sont ouverts à tous.

Mercredi 20 mai
de 15h à 17h

L’entrée est libre. La participation est gratuite.

Pour toute information ou pour toute question, notre bénévole vous répondra
Jean-Pierre Gruyer
06.81.56.73.66
Lieux d’accueil, d’information, d’échange et d’écoute, les cafés mémoire ont lieu chaque 3ème mercredi du mois.
Ils sont ouverts à tous.

Mercredi 20 mai
de 15h à 17h

L’entrée est libre. La participation est gratuite.

Pour toute information ou pour toute question, notre bénévole vous répondra
Jean-Pierre Gruyer
06.81.56.73.66   .

60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 81 56 73 66 

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English :

Memory cafés are held every 3rd Wednesday of the month.
They are open to all.

? Wednesday, May 20
? from 3pm to 5pm

Admission is free. Participation is free of charge.

For information or questions, please contact our volunteer:
Jean-Pierre Gruyer
06.81.56.73.66

L’événement Café Mémoire Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois

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