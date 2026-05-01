Café Mémoire Crépy-en-Valois
Café Mémoire Crépy-en-Valois mercredi 20 mai 2026.
Crépy-en-Valois
Café Mémoire
60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Lieux d’accueil, d’information, d’échange et d’écoute, les cafés mémoire ont lieu chaque 3ème mercredi du mois.
Ils sont ouverts à tous.
Mercredi 20 mai
de 15h à 17h
L’entrée est libre. La participation est gratuite.
Pour toute information ou pour toute question, notre bénévole vous répondra
Jean-Pierre Gruyer
06.81.56.73.66
Lieux d’accueil, d’information, d’échange et d’écoute, les cafés mémoire ont lieu chaque 3ème mercredi du mois.
Ils sont ouverts à tous.
Mercredi 20 mai
de 15h à 17h
L’entrée est libre. La participation est gratuite.
Pour toute information ou pour toute question, notre bénévole vous répondra
Jean-Pierre Gruyer
06.81.56.73.66 .
60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 81 56 73 66
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English :
Memory cafés are held every 3rd Wednesday of the month.
They are open to all.
? Wednesday, May 20
? from 3pm to 5pm
Admission is free. Participation is free of charge.
For information or questions, please contact our volunteer:
Jean-Pierre Gruyer
06.81.56.73.66
L’événement Café Mémoire Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois