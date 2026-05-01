Grandes tablées solidaires à Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois

Grandes tablées solidaires à Crépy-en-Valois

Place Saint-Simon Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

À l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, venez partager un moment chaleureux et convivial lors des Grandes tablées organisées à l’Abbaye Saint-Arnoul !

Le samedi 16 mai 2026 à partir de 11h30, habitants, visiteurs et bénévoles sont invités à se retrouver autour d’un grand repas partagé dans une ambiance festive et fraternelle. Le principe est simple apportez un plat ou une boisson à partager, et profitez ensemble d’un moment de rencontre et d’échanges. Le dessert sera offert.

Tout au long de la journée, animations, jeux et témoignages rythmeront cet événement intergénérationnel. Une messe de clôture en plein air sera célébrée à 16h.

Lieu Abbaye Saint-Arnoul Place Saint-Simon, Crépy-en-Valois

Participation libre

Date samedi 16 mai 2026

Horaire dès 11h30

Inscription souhaitée via le QR code, par SMS au 06 84 80 93 00 ou par mail territoire-est.60O@secours-catholique.org

Un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la solidarité et de la convivialité, ouvert à tous !

À l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, venez partager un moment chaleureux et convivial lors des Grandes tablées organisées à l’Abbaye Saint-Arnoul !

Le samedi 16 mai 2026 à partir de 11h30, habitants, visiteurs et bénévoles sont invités à se retrouver autour d’un grand repas partagé dans une ambiance festive et fraternelle. Le principe est simple apportez un plat ou une boisson à partager, et profitez ensemble d’un moment de rencontre et d’échanges. Le dessert sera offert.

Tout au long de la journée, animations, jeux et témoignages rythmeront cet événement intergénérationnel. Une messe de clôture en plein air sera célébrée à 16h.

Lieu Abbaye Saint-Arnoul Place Saint-Simon, Crépy-en-Valois

Participation libre

Date samedi 16 mai 2026

Horaire dès 11h30

Inscription souhaitée via le QR code, par SMS au 06 84 80 93 00 ou par mail territoire-est.60O@secours-catholique.org

Un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la solidarité et de la convivialité, ouvert à tous ! .

Place Saint-Simon Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 84 80 93 00 territoire-est.60O@secours-catholique.org

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English :

To mark the 80th anniversary of Secours Catholique, come and share a warm and convivial moment at the Grandes tablées organized at Saint-Arnoul Abbey!

On Saturday, May 16, 2026, from 11:30 a.m., residents, visitors and volunteers are invited to come together for a large meal in a festive and fraternal atmosphere. The principle is simple: bring a dish or a drink to share, and enjoy a moment of encounter and exchange. Dessert will be provided.

Throughout the day, entertainment, games and testimonials will punctuate this intergenerational event. A closing open-air mass will be celebrated at 4pm.

? Location: Abbaye Saint-Arnoul ? Place Saint-Simon, Crépy-en-Valois

? Free participation

? Date: Saturday, May 16, 2026

? Schedule: from 11:30 a.m

Registration requested via QR code, SMS to 06 84 80 93 00 or e-mail: territoire-est.60O@secours-catholique.org

An event dedicated to sharing, solidarity and conviviality, open to all!

L’événement Grandes tablées solidaires à Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois