Brocante Crépy-en-Valois
Brocante Crépy-en-Valois dimanche 24 mai 2026.
Crépy-en-Valois
Brocante
Avenue Gérard de Nerval Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
L’association En sortant de l’école propose pour la 4ème année consécutive sa brocante
Dimanche 24 mai 2026
de 8h à 18h
sur le stade Pie XI
Avenue Gérard de Nerval
Informations pratiques
Prix particulier 12€/4m et 3,50€ le mètre supplémentaire.
Prix pro 20€/4m et 6€ le mètre supplémentaire.
Inscription à ensortantdelecole60@gmail.com
L’association En sortant de l’école propose pour la 4ème année consécutive sa brocante
Dimanche 24 mai 2026
de 8h à 18h
sur le stade Pie XI
Avenue Gérard de Nerval
Informations pratiques
Prix particulier 12€/4m et 3,50€ le mètre supplémentaire.
Prix pro 20€/4m et 6€ le mètre supplémentaire.
Inscription à ensortantdelecole60@gmail.com .
Avenue Gérard de Nerval Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France ensortantdelecole60@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the 4th consecutive year, the En sortant de l?école association is holding its flea market
? Sunday May 24, 2026
? from 8am to 6pm
? at the Stade Pie XI
Avenue Gérard de Nerval
Practical information:
Individual price: 12?/4m and 3.50? per additional meter.
Pro price: 20?/4m and 6? per additional meter.
Registration at ensortantdelecole60@gmail.com
L’événement Brocante Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois
À voir aussi à Crépy-en-Valois (Oise)
- Café Mémoire Crépy-en-Valois 20 mai 2026
- Rimes de rien Crépy-en-Valois 22 mai 2026
- Barbec’En Rimes Crépy-en-Valois 22 mai 2026
- Club Ados Crépy-en-Valois 23 mai 2026
- ✒️ Labo d’écriture Crépy-en-Valois 23 mai 2026