Crépy-en-Valois

Brocante

Avenue Gérard de Nerval Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’association En sortant de l’école propose pour la 4ème année consécutive sa brocante

Dimanche 24 mai 2026

de 8h à 18h

sur le stade Pie XI

Avenue Gérard de Nerval

Informations pratiques

Prix particulier 12€/4m et 3,50€ le mètre supplémentaire.

Prix pro 20€/4m et 6€ le mètre supplémentaire.

Inscription à ensortantdelecole60@gmail.com

L’association En sortant de l’école propose pour la 4ème année consécutive sa brocante

Dimanche 24 mai 2026

de 8h à 18h

sur le stade Pie XI

Avenue Gérard de Nerval

Informations pratiques

Prix particulier 12€/4m et 3,50€ le mètre supplémentaire.

Prix pro 20€/4m et 6€ le mètre supplémentaire.

Inscription à ensortantdelecole60@gmail.com .

Avenue Gérard de Nerval Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France ensortantdelecole60@gmail.com

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English :

For the 4th consecutive year, the En sortant de l?école association is holding its flea market

? Sunday May 24, 2026

? from 8am to 6pm

? at the Stade Pie XI

Avenue Gérard de Nerval

Practical information:

Individual price: 12?/4m and 3.50? per additional meter.

Pro price: 20?/4m and 6? per additional meter.

Registration at ensortantdelecole60@gmail.com

L’événement Brocante Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois