[Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois
[Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois mercredi 27 mai 2026.
Crépy-en-Valois
[Atelier] Rimes de Rien
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Viens participer à la création d’un calligramme dans le cadre de l’événement Rimes de Rien !
Mercredi 27 Mai
de 14h30 à 16h30
Médiathèque municipale Crépy-en-Valois
Sur inscription.
Pour les 7-11 ans.
Viens participer à la création d’un calligramme dans le cadre de l’événement Rimes de Rien !
Mercredi 27 Mai
de 14h30 à 16h30
Médiathèque municipale Crépy-en-Valois
Sur inscription.
Pour les 7-11 ans. .
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the creation of a calligram as part of the Rimes de Rien event!
? Wednesday May 27
? 2:30 pm to 4:30 pm
? Médiathèque municipale Crépy-en-Valois
Registration required.
For 7-11 year-olds.
L’événement [Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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