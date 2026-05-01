Crépy-en-Valois

[Atelier] Rimes de Rien

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Viens participer à la création d’un calligramme dans le cadre de l’événement Rimes de Rien !

Mercredi 27 Mai

de 14h30 à 16h30

Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Sur inscription.

Pour les 7-11 ans.

Viens participer à la création d’un calligramme dans le cadre de l’événement Rimes de Rien !

Mercredi 27 Mai

de 14h30 à 16h30

Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Sur inscription.

Pour les 7-11 ans. .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the creation of a calligram as part of the Rimes de Rien event!

? Wednesday May 27

? 2:30 pm to 4:30 pm

? Médiathèque municipale Crépy-en-Valois

Registration required.

For 7-11 year-olds.

L’événement [Atelier] Rimes de Rien Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois