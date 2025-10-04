Le procès de l’orthographe Crépy-en-Valois

Le procès de l’orthographe

Depuis le temps qu’on leur reproche une orthographe difficile et paradoxale, les mots ont fini par être appelés devant le tribunal de l’orthographe. Les voilà obligés de défendre leurs graphies devant les attaques d’une procureure impitoyable. C’est au public de juger. Cauchemar saura-t-il le convaincre de la pertinence de son absence de d ? Sera-t-il convaincu par les arguments de grand-mère dont le pluriel fout le bordel dans les dictionnaires ? Les arguments de saoul désireux de garder son a ne le soûleront-ils pas ? Autorisera-t-il posthume à garder son h bien qu’il soit le fruit d’une erreur ?

Ces quatre accusés ne seront pas les seuls à devoir se défendre…

Théâtre

De et par Bernard Friplat

English :

For as long as words have been criticized for their difficult and paradoxical spelling, they have finally been called before the spelling court. Here they are, obliged to defend their spellings against the attacks of a ruthless prosecutor. It’s up to the public to judge. Will Cauchemar be able to convince them of the relevance of his missing d ? Will he be convinced by the arguments of grandma , whose plural makes a mess of the dictionaries? Won’t the arguments of a drunk who wants to keep his a get him drunk? Will he give posthumous permission to keep his h , even though it’s the result of a mistake?

These four defendants won’t be the only ones to have to defend themselves?

Theater

By and about Bernard Friplat

German :

Seitdem man ihnen eine schwierige und paradoxe Rechtschreibung vorgeworfen hat, wurden die Wörter vor das Rechtschreibgericht gerufen. Sie sind gezwungen, ihre Schreibweise gegen die Angriffe einer gnadenlosen Staatsanwältin zu verteidigen. Das Publikum hat zu urteilen. Kann Nightmare das Publikum davon überzeugen, dass sein fehlendes d richtig ist? Wird er sich von den Argumenten der Großmutter überzeugen lassen, deren Plural die Wörterbücher durcheinanderbringt? Werden ihn die Argumente der Betrunkenen, die ihr a behalten wollen, nicht betrunken machen? Wird er posthum erlauben, sein h zu behalten, obwohl es aus einem Fehler entstanden ist?

Die vier Angeklagten werden nicht die einzigen sein, die sich verteidigen müssen

Theater

Von und mit Bernard Friplat

Italiano :

Da sempre criticate per la loro ortografia difficile e paradossale, le parole sono state finalmente chiamate davanti al tribunale dell’ortografia. Ora devono difendere la loro ortografia dagli attacchi di un procuratore spietato. Spetta al pubblico giudicare. Riuscirà Cauchemar a convincerli della rilevanza della sua mancanza di d ? Si lascerà convincere dalle argomentazioni della nonna , il cui plurale mette a soqquadro i dizionari? Si lascerà convincere dalle argomentazioni di un ubriaco che vuole mantenere la sua a ? Darà il permesso postumo di tenere la sua h anche se è il risultato di un errore?

Questi quattro imputati non saranno gli unici a doversi difendere?

Teatro

Di e su Bernard Friplat

Espanol :

Desde hace tanto tiempo criticadas por su difícil y paradójica ortografía, las palabras han sido por fin llamadas ante el tribunal ortográfico. Ahora tienen que defender su ortografía contra los ataques de un fiscal implacable. Corresponde al público juzgar. ¿Podrá Cauchemar convencerles de la pertinencia de su falta de d ? ¿Le convencerán los argumentos de la abuela , cuyo plural ensucia los diccionarios? ¿Le convencerán los argumentos de un borracho que quiere conservar su a ? ¿Dará permiso póstumo para conservar su h aunque sea fruto de un error?

Estos cuatro acusados no serán los únicos que tendrán que defenderse?

Teatro

Por y sobre Bernard Friplat

