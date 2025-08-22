De l’Automne à la Sainte-Marie Crépy-en-Valois Oise

De l’Automne à la Sainte-Marie A pieds Difficile

De l’Automne à la Sainte-Marie Gare SNCF 60800 Crépy-en-Valois Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 18000.0 Tarif :

Des remparts de l’ancienne capitale du Valois, parcourez les vallées verdoyantes du comté où se cachent de charmantes rivières l’Automne et la Sainte Marie.

English : De l’Automne à la Sainte-Marie

From the ramparts of the former capital of the Valois, wander through the lush green valleys of the county where charming rivers are hidden: the Autumn and the Sainte Marie.

Deutsch : De l’Automne à la Sainte-Marie

Von den Stadtmauern der ehemaligen Hauptstadt des Valois aus durchstreifen Sie die grünen Täler der Grafschaft, in denen sich reizende Flüsse verstecken: der Automne und der Sainte Marie.

Italiano :

Dai bastioni dell’antica capitale dei Valois, viaggiate attraverso le verdi valli della contea dove si nascondono fiumi incantevoli: l’Automne e la Sainte Marie.

Español : De l’Automne à la Sainte-Marie

Desde las murallas de la antigua capital de los Valois, recorra los verdes valles del condado donde se esconden encantadores ríos: el Automne y el Sainte Marie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France