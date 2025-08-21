Flânerie au coeur de Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Oise

Flânerie au coeur de Crépy-en-Valois A pieds Très facile

Flânerie au coeur de Crépy-en-Valois Office de Tourisme de Crépy-en-Valois 60800 Crépy-en-Valois Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 2000.0 Tarif :

La ville de médiévale de Crépy-en-Valois cache de nombreux trésors et de nombreux secrets ! Découvrez-les au court de cette balade de 2 km. Hôtels à pignons, maisons à tourelles, anciens châteaux… découvrez ces architectures aux détours des petites ruelles de cette ancienne capitale du Valois.

Une balade pour les friands d’histoire !

Très facile

English : Flânerie au coeur de Crépy-en-Valois

The medieval town of Crépy-en-Valois hides many treasures and secrets! Discover them during this 2 km walk. Hotels with gables, turret houses, old castles… discover these architectures in the small streets of this former capital of Valois.

A stroll for history lovers!

Deutsch : Flânerie au coeur de Crépy-en-Valois

Die mittelalterliche Stadt Crépy-en-Valois verbirgt viele Schätze und Geheimnisse! Entdecken Sie sie auf diesem 2 km langen Spaziergang. Giebelhotels, Häuser mit Türmchen, alte Schlösser… Entdecken Sie diese Architektur in den kleinen Gassen dieser ehemaligen Hauptstadt des Valois.

Ein Spaziergang für Geschichtsinteressierte!

Italiano :

La città medievale di Crépy-en-Valois nasconde molti tesori e segreti! Scopriteli in questa passeggiata di 2 km. Alberghi a graticcio, case con torrette, antichi castelli… scoprite queste caratteristiche architettoniche passeggiando per le stradine di questa antica capitale dei Valois.

Una passeggiata per gli appassionati di storia!

Español : Flânerie au coeur de Crépy-en-Valois

La ciudad medieval de Crépy-en-Valois esconde muchos tesoros y secretos Descúbralos en este paseo de 2 km. Hoteles con gablete, casas con torretas, antiguos castillos… descubra estos elementos arquitectónicos mientras pasea por las estrechas calles de esta antigua capital de Valois.

Un paseo para los amantes de la historia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-02 par SIM Hauts-de-France