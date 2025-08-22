Châteaux et Abbayes du Valois Crépy-en-Valois Oise

Châteaux et Abbayes du Valois En VTC

Châteaux et Abbayes du Valois GARE 60800 Crépy-en-Valois Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 68500.0

Par les chemins vicinaux, le plateau du Valois vous dévoile ses vallons et ses villages de pierre blottis autour d’une église. Flânez d’abord dans le vieux Crépy-en-Valois maisons médiévales, musée de l’Archerie… Ensuite s’égrènent Montagny-Sainte-Félicité, Ermenonville et le parc Jean-Jacques-Rousseau, l’abbaye de Chaalis, la vallée de l’Automne.

English : Châteaux et Abbayes du Valois

Along the local roads, the Valois plateau reveals its valleys and its stone villages huddled around a church. Stroll first through the old Crépy-en-Valois: medieval houses, the Archery Museum… Then Montagny-Sainte-Félicité, Ermenonville and the Jean-Jacques-Rousseau Park, the Chaalis Abbey, the Valley of Autumn.

Deutsch : Châteaux et Abbayes du Valois

Die Hochebene von Valois mit ihren Tälern und Dörfern aus Stein, die sich um eine Kirche schmiegen, ist ein beliebtes Ausflugsziel. Schlendern Sie zuerst durch die Altstadt von Crépy-en-Valois: mittelalterliche Häuser, Bogenschützenmuseum… Danach folgen Montagny-Sainte-Félicité, Ermenonville und der Park Jean-Jacques-Rousseau, die Abtei von Chaalis und das Tal der Automne.

Italiano :

L’altopiano di Valois rivela le sue valli e i suoi villaggi in pietra che si stringono attorno a una chiesa. Passeggiate nel centro storico di Crépy-en-Valois: case medievali, il Museo del tiro con l’arco, ecc. Poi Montagny-Sainte-Félicité, Ermenonville e il Parco Jean-Jacques-Rousseau, l’Abbazia di Chaalis e la Valle dell’Automne.

Español : Châteaux et Abbayes du Valois

La meseta de Valois revela sus valles y pueblos de piedra apiñados en torno a una iglesia. Pasee por el casco antiguo de Crépy-en-Valois: casas medievales, el Museo de Tiro con Arco, etc. Luego está Montagny-Sainte-Félicité, Ermenonville y el Parque Jean-Jacques-Rousseau, la Abadía de Chaalis y el Valle de Automne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France