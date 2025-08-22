Sous le signe des Valois Crépy-en-Valois Oise

Sous le signe des Valois En VTC

Sous le signe des Valois GARE 60800 Crépy-en-Valois Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 40000.0 Tarif :

Entrez dans le berceau des Valois, rois de France du XIVe au XVIe siècle. Au départ de Crépy-en-Valois (anciens remparts, château, musée de l’Archerie), des joyaux médiévaux s’offrent à vous, jusqu’en vallée de l’Automne église romane de Cuvergnon, forêt de Retz autrefois chasse royale, abbaye de Lieu-Restauré, donjon de Vez…

English : Sous le signe des Valois

Enter the cradle of the Valois, kings of France from the 14th to the 16th century. Starting from Crépy-en-Valois (ancient ramparts, castle, Archery Museum), medieval jewels offer themselves to you, as far as the Autumn valley: Romanesque church of Cuvergnon, Retz forest, once a royal hunting ground, Lieu-Restauré abbey, Vez dungeon?

Deutsch : Sous le signe des Valois

Treten Sie ein in die Wiege der Valois, der Könige Frankreichs vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Von Crépy-en-Valois aus (alte Stadtmauer, Schloss, Bogenschützenmuseum) bieten sich Ihnen mittelalterliche Juwelen bis ins Tal der Automne: die romanische Kirche von Cuvergnon, der Wald von Retz, der einst königliches Jagdrevier war, die Abtei von Lieu-Restauré, der Donjon von Vez..

Italiano :

Entrate nella culla dei Valois, re di Francia dal XIV al XVI secolo. Da Crépy-en-Valois (antichi bastioni, castello, museo del tiro con l’arco), vi aspettano gioielli medievali fino alla valle dell’Automne: la chiesa romanica di Cuvergnon, la foresta di Retz, un tempo riserva di caccia reale, l’abbazia di Lieu-Restauré, la prigione di Vez?

Español : Sous le signe des Valois

Entre en la cuna de los Valois, reyes de Francia del siglo XIV al XVI. Desde Crépy-en-Valois (antiguas murallas, castillo, museo de tiro con arco), le esperan joyas medievales hasta el valle de Automne: la iglesia románica de Cuvergnon, el bosque de Retz, antaño coto de caza real, la abadía de Lieu-Restauré, la mazmorra de Vez?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France