De Crépy-en-Valois vers le canal de l’Ourcq et la forêt de Retz Crépy-en-Valois Oise

De Crépy-en-Valois vers le canal de l’Ourcq et la forêt de Retz

De Crépy-en-Valois vers le canal de l’Ourcq et la forêt de Retz Place de la Gare 60800 Crépy-en-Valois Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 61500.0 Tarif :

Ce superbe parcours débute à la gare de Crépy-en-Valois (à 40 minutes de Paris-Nord) avant de rejoindre le début de la Voie verte du Valois par Rouville. Au total, vous parcourez 17 kilomètres sur cette voie cyclable au gré desquels nous vous suggérons deux petits détours d’abord vers Betz, village du château bien caché de Mohammed VI, roi du Maroc, puis en direction d’Antilly pour découvrir le moulin de la Grivette et le petit château de Collinances.

L’itinéraire quitte ensuite la voie verte pour Neufchelles et le chemin de halage de la rive gauche du canal de l’Ourcq et ses écluses. Selon une loi du début du 20e siècle, le chemin est interdit aux cyclistes (panneau encore existant à Marolles), mais ces derniers y sont tolérés dorénavant par VNF (voies navigables de France), dans le respect des autres usagers promeneurs.

Après environ 11 kilomètres de chemin de halage, vous bifurquez vers La Ferté-Milon pour découvrir un surprenant quartier médiéval, l’imposante façade du château du 16e siècle jamais achevée et la statue et le musée Jean Racine, natif de la ville.

Le retour jusqu’à la gare de Crépy-en-Valois se fait par Billemont et sa plaine puis via le sud-ouest de la forêt de Retz, sans manquer le manoir du Plessis-au-Bois et le bois de Tillet.

English : De Crépy-en-Valois vers le canal de l’Ourcq et la forêt de Retz

This superb route starts at Crépy-en-Valois station (40 minutes from Paris-Nord), before joining the start of the Voie verte du Valois via Rouville. In all, you’ll cover 17 kilometers on this cycle route, during which we suggest two short detours: first to Betz, the village of the well-hidden castle of Mohammed VI, King of Morocco, then towards Antilly to discover the Grivette mill and the small château de Collinances..

The route then leaves the voie verte for Neufchelles and the towpath on the left bank of the Ourcq canal and its locks. According to a law dating from the early 20th century, this path is forbidden to cyclists (a sign still exists at Marolles), but they are now tolerated by VNF (voies navigables de France), with due respect for other users.

After about 11 kilometers of towpath, you turn off towards La Ferté-Milon to discover a surprising medieval quarter, the imposing, unfinished 16th-century château facade and the statue and museum of Jean Racine, a native of the town. ?

Return to Crépy-en-Valois station via Billemont and its plain, then via the south-western part of the Retz forest, not forgetting the Plessis-au-Bois manor house and the Tillet wood.

Deutsch : De Crépy-en-Valois vers le canal de l’Ourcq et la forêt de Retz

Diese wunderschöne Strecke beginnt am Bahnhof von Crépy-en-Valois (40 Minuten von Paris-Nord entfernt), bevor Sie über Rouville zum Beginn des Voie verte du Valois gelangen. Insgesamt legen Sie auf diesem Radweg 17 Kilometer zurück, wobei wir Ihnen zwei kleine Abstecher empfehlen: zunächst nach Betz, dem Dorf des gut versteckten Schlosses von Mohammed VI, König von Marokko, und dann nach Antilly, um die Mühle Grivette und das kleine Schloss Collinances zu entdecken…

Die Route verlässt dann den Grünen Weg nach Neufchelles und zum Treidelpfad am linken Ufer des Canal de l’Ourcq mit seinen Schleusen. Jahrhunderts ist der Weg für Radfahrer verboten (ein entsprechendes Schild gibt es noch in Marolles), aber Radfahrer werden nun von der VNF (voies navigables de France) toleriert, sofern sie die anderen Spaziergänger respektieren.

Nach etwa 11 Kilometern auf dem Treidelpfad zweigen Sie nach La Ferté-Milon ab und entdecken ein überraschendes mittelalterliches Viertel, die imposante Fassade des nie vollendeten Schlosses aus dem 16. Jahrhundert sowie die Statue und das Museum von Jean Racine, der in der Stadt geboren wurde…

Der Rückweg zum Bahnhof Crépy-en-Valois führt über Billemont und seine Ebene und dann über den Südwesten des Waldes von Retz, wobei Sie das Herrenhaus von Plessis-au-Bois und den Wald von Tillet nicht verpassen sollten.

Italiano :

Questo splendido itinerario parte dalla stazione di Crépy-en-Valois (a 40 minuti da Parigi-Nord) prima di unirsi all’inizio della Voie verte du Valois via Rouville. In totale, percorrerete 17 chilometri su questa pista ciclabile, durante i quali vi suggeriamo due brevi deviazioni: prima a Betz, il villaggio del castello ben nascosto di Mohammed VI, re del Marocco, e poi in direzione di Antilly per scoprire il mulino di Grivette e il piccolo castello di Collinances?

L’itinerario lascia poi la voie verte per Neufchelles e l’alzaia sulla riva sinistra del canale dell’Ourcq e delle sue chiuse. Secondo una legge dell’inizio del XX secolo, questo sentiero è vietato ai ciclisti (un cartello esiste ancora a Marolles), ma i ciclisti sono ora tollerati dalla VNF (voies navigables de France), nel rispetto degli altri escursionisti.

Dopo circa 11 chilometri di alzaia, si devia verso La Ferté-Milon per scoprire un sorprendente quartiere medievale, l’imponente facciata del castello cinquecentesco mai completato e la statua e il museo di Jean Racine, nativo della città. ?

Il ritorno alla stazione di Crépy-en-Valois passa per Billemont e la sua pianura, poi per la parte sud-occidentale della foresta di Retz, senza dimenticare il maniero di Plessis-au-Bois e il bosco di Tillet.

Español : De Crépy-en-Valois vers le canal de l’Ourcq et la forêt de Retz

Esta magnífica ruta comienza en la estación de Crépy-en-Valois (a 40 minutos de París-Nord) antes de unirse al inicio de la Voie verte du Valois vía Rouville. En total, recorrerá 17 kilómetros en esta ruta ciclista, durante la cual le proponemos dos pequeños desvíos: primero hacia Betz, el pueblo del castillo bien escondido de Mohamed VI, rey de Marruecos, y después en dirección a Antilly para descubrir el molino de Grivette y el pequeño castillo de Collinances..

A continuación, el itinerario abandona la voie verte en dirección a Neufchelles y el camino de sirga de la orilla izquierda del canal de Ourcq y sus esclusas. Según una ley de principios del siglo XX, este camino está prohibido a los ciclistas (todavía existe un cartel en Marolles), pero ahora los ciclistas son tolerados por la VNF (voies navigables de France), respetando a los demás paseantes.

Tras unos 11 kilómetros de camino de sirga, se desvía hacia La Ferté-Milon para descubrir un sorprendente barrio medieval, la imponente fachada del castillo inacabado del siglo XVI y la estatua y el museo de Jean Racine, natural de la ciudad. ?

El regreso a la estación de Crépy-en-Valois se realiza por Billemont y su llanura, y después por la parte suroeste del bosque de Retz, sin olvidar la casa solariega de Plessis-au-Bois y el bosque de Tillet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France