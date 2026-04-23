Crépy-en-Valois

Soirée Karaoké

14 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08 23:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Prêt(e) à briller sous les projecteurs ?

Rejoignez-nous pour une deuxième soirée karaoké festive dans une ambiance chaleureuse et conviviale

Que vous soyez une star en devenir ou juste là pour vous amuser entre amis, cette soirée est faite pour vous !

Repas festif

Karaoké animé par @cchanson_anim

Bonne humeur garantie

Vendredi 8 mai 2026

À partir de 19h30

La Fleur de Sel Crépy-en-Valois

Réservez vite votre place et venez mettre le feu au micro !!

Prêt(e) à briller sous les projecteurs ?

Rejoignez-nous pour une deuxième soirée karaoké festive dans une ambiance chaleureuse et conviviale

Que vous soyez une star en devenir ou juste là pour vous amuser entre amis, cette soirée est faite pour vous !

Repas festif

Karaoké animé par @cchanson_anim

Bonne humeur garantie

Vendredi 8 mai 2026

À partir de 19h30

La Fleur de Sel Crépy-en-Valois

Réservez vite votre place et venez mettre le feu au micro !! .

14 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 94 15 95

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English :

Ready to shine in the spotlight?

Join us for a second evening of festive karaoke in a warm and friendly atmosphere

Whether you’re a star in the making or just here to have some fun with friends, this is the evening for you!

Festive meal

Karaoke hosted by @cchanson_anim

Good mood guaranteed

Friday, May 8th 2026

Starting at 7:30pm

La Fleur de Sel ? Crépy-en-Valois

Reserve your place now and come set the mic on fire!

L’événement Soirée Karaoké Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-23 par Oise Tourisme