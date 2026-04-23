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Soirée Karaoké Crépy-en-Valois

Soirée Karaoké Crépy-en-Valois vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 14 Rue nationale

Ville : 60800 Crépy-en-Valois

Département : Oise

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Crépy-en-Valois

Soirée Karaoké

14 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08 23:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Prêt(e) à briller sous les projecteurs ?
Rejoignez-nous pour une deuxième soirée karaoké festive dans une ambiance chaleureuse et conviviale
Que vous soyez une star en devenir ou juste là pour vous amuser entre amis, cette soirée est faite pour vous !
Repas festif
Karaoké animé par @cchanson_anim
Bonne humeur garantie
Vendredi 8 mai 2026
À partir de 19h30
La Fleur de Sel Crépy-en-Valois
Réservez vite votre place et venez mettre le feu au micro !!
Prêt(e) à briller sous les projecteurs ?
Rejoignez-nous pour une deuxième soirée karaoké festive dans une ambiance chaleureuse et conviviale
Que vous soyez une star en devenir ou juste là pour vous amuser entre amis, cette soirée est faite pour vous !
Repas festif
Karaoké animé par @cchanson_anim
Bonne humeur garantie
Vendredi 8 mai 2026
À partir de 19h30
La Fleur de Sel Crépy-en-Valois
Réservez vite votre place et venez mettre le feu au micro !!   .

14 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 94 15 95 

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English :

Ready to shine in the spotlight?
Join us for a second evening of festive karaoke in a warm and friendly atmosphere
Whether you’re a star in the making or just here to have some fun with friends, this is the evening for you!
Festive meal
Karaoke hosted by @cchanson_anim
Good mood guaranteed
Friday, May 8th 2026
Starting at 7:30pm
La Fleur de Sel ? Crépy-en-Valois
Reserve your place now and come set the mic on fire!

L’événement Soirée Karaoké Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-23 par Oise Tourisme

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