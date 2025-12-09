La forêt de Retz et la vallée de l’Automne Crépy-en-Valois Oise
La forêt de Retz et la vallée de l’Automne
La forêt de Retz et la vallée de l’Automne Place de la Gare 60800 Crépy-en-Valois Oise Hauts-de-France
De la gare SNCF de Crépy-en-Valois (40 minutes depuis Paris-Nord), vous prenez la direction de l’est par le bois de Tillet, puis du sud-ouest à travers la forêt de Retz. L’itinéraire mène ensuite au manoir de Plessis-au-Bois et devant le château de Coyolles avant d’embarquer dans la vallée de l’Automne, dite des 35 clochers .
Au moulin de Wallu, un sentier pentu de 600 mètres se présente pour rejoindre Largny-sur-Automne et les Jardins de la Muette. Vous découvrez ensuite un nouveau château, celui des Fossés, où Alexandre Dumas passa une partie de son enfance (entrée à 5 euros). Le tracé emprunte par la suite des chemins agricoles jusqu’à Vez et son donjon du 14e siècle.
Après un retour dans la vallée de l’Automne et un passage par l’abbaye du Lieu Restauré, vous remontez dans la plaine jusqu’à Bonneuil-en-Valois où vous attendent l’église Saint-Martin et la boulangerie Aux Délices pour vous ravitailler. Après Morienval et son abbatiale, vous longez la lisière de la forêt de Compiègne pour rejoindre le site gallo-romain du sanctuaire de Champlieu.
Le retour s’effectue par Orroy, à travers les chemins de la plaine du Valois au-dessus de Glaignes et la vieille ville de Crépy-en-Valois où vous pourrez découvrir ses remparts, l’abbaye Saint-Arnoul et la collégiale Saint-Thomas de Canterbury. À Crépy-en-Valois, une solution dépannage-assistance de qualité est disponible au Relais du cycliste .
English : La forêt de Retz et la vallée de l’Automne
From Crépy-en-Valois SNCF station (40 minutes from Paris-Nord), head east through the Bois de Tillet, then south-west through the Forêt de Retz. The route then leads to the Plessis-au-Bois manor house and past the Château de Coyolles, before embarking on the Automne valley, known as the valley of 35 steeples .
From the Moulin de Wallu, a steep 600-metre path leads to Largny-sur-Automne and the Jardins de la Muette. You’ll then discover a new château, that of Les Fossés, where Alexandre Dumas spent part of his childhood (admission 5 euros). The route then follows farm tracks to Vez and its 14th-century keep.
After a return to the Automne valley and a visit to the Lieu Restauré abbey, you climb back up onto the plain to Bonneuil-en-Valois, where the Saint-Martin church and the Aux Délices bakery await you for refreshments. After Morienval and its abbey church, you follow the edge of the Compiègne forest to reach the Gallo-Roman site of the Champlieu sanctuary.
The return journey takes you via Orroy, through the paths of the Valois plain above Glaignes and the old town of Crépy-en-Valois, where you can discover its ramparts, the Abbey of Saint-Arnoul and the Collegiate Church of Saint-Thomas de Canterbury. In Crépy-en-Valois, a high-quality breakdown assistance solution is available at Relais du cycliste .
Deutsch : La forêt de Retz et la vallée de l’Automne
Vom SNCF-Bahnhof Crépy-en-Valois (40 Minuten von Paris-Nord) aus fahren Sie in östlicher Richtung durch den Bois de Tillet und dann in südwestlicher Richtung durch den Wald von Retz. Die Route führt dann zum Herrenhaus von Plessis-au-Bois und am Schloss von Coyolles vorbei, bevor Sie in das Tal der Automne, das sogenannte Tal der 35 Kirchtürme , einbiegen.
An der Mühle von Wallu beginnt ein 600 Meter langer, steiler Pfad, der Sie nach Largny-sur-Automne und zu den Jardins de la Muette führt. Anschließend entdecken Sie ein neues Schloss, das Château des Fossés, in dem Alexandre Dumas einen Teil seiner Kindheit verbrachte (Eintritt 5 Euro). Anschließend führt die Strecke über landwirtschaftliche Wege nach Vez mit seinem Bergfried aus dem 14.
Nach einer Rückkehr ins Automne-Tal und einem Besuch der Abtei von Lieu Restauré fahren Sie wieder in die Ebene bis Bonneuil-en-Valois, wo die Kirche Saint-Martin und die Bäckerei Aux Délices auf Sie warten, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Nach Morienval und seiner Abteikirche fahren Sie am Rand des Waldes von Compiègne entlang und erreichen die gallo-römische Stätte des Heiligtums von Champlieu.
Der Rückweg führt über Orroy, durch die Wege der Valois-Ebene oberhalb von Glaignes und durch die Altstadt von Crépy-en-Valois, wo Sie die Stadtmauern, die Abtei Saint-Arnoul und die Stiftskirche Saint-Thomas de Canterbury entdecken können. In Crépy-en-Valois steht Ihnen im Relais du cycliste eine qualitativ hochwertige Pannenhilfe-Lösung zur Verfügung.
Italiano :
Dalla stazione SNCF di Crépy-en-Valois (40 minuti da Parigi-Nord), si procede verso est attraverso il Bois de Tillet, poi verso sud-ovest attraverso la Forêt de Retz. Il percorso conduce al maniero di Plessis-au-Bois e al castello di Coyolles, prima di imboccare la valle dell’Automne, nota come la valle dei 35 campanili .
Dal moulin de Wallu, un ripido sentiero di 600 metri conduce a Largny-sur-Automne e ai Jardins de la Muette. Si scopre poi un nuovo castello, lo Château des Fossés, dove Alexandre Dumas trascorse parte della sua infanzia (ingresso 5 euro). Il percorso segue poi i sentieri delle fattorie fino a Vez e al suo torrione del XIV secolo.
Dopo un ritorno alla valle dell’Automne e una visita all’abbazia di Lieu Restauré, si risale la pianura fino a Bonneuil-en-Valois, dove la chiesa di Saint-Martin e la panetteria Aux Délices vi aspettano per un rinfresco. Dopo Morienval e la sua chiesa abbaziale, si costeggia la foresta di Compiègne per raggiungere il sito gallo-romano del santuario di Champlieu.
Il ritorno avviene via Orroy, attraverso i sentieri della pianura valois sopra Glaignes e la città vecchia di Crépy-en-Valois, dove si possono scoprire i suoi bastioni, l’abbazia di Saint-Arnoul e la collegiata di Saint-Thomas de Canterbury. A Crépy-en-Valois è disponibile un servizio di soccorso stradale di alta qualità presso il Relais du cycliste .
Español : La forêt de Retz et la vallée de l’Automne
Desde la estación SNCF de Crépy-en-Valois (a 40 minutos de París-Nord), diríjase al este por el Bois de Tillet, y después al suroeste por el Forêt de Retz. A continuación, la ruta conduce a la casa solariega de Plessis-au-Bois y pasa por el castillo de Coyolles, antes de emprender el valle de Automne, conocido como el valle de los 35 campanarios .
Desde el Moulin de Wallu, un empinado sendero de 600 metros conduce a Largny-sur-Automne y a los Jardines de la Muette. A continuación, descubrirá un nuevo castillo, el Château des Fossés, donde Alexandre Dumas pasó parte de su infancia (entrada 5 euros). La ruta sigue por caminos agrícolas hasta Vez y su torre del homenaje del siglo XIV.
Tras regresar al valle del Automne y visitar la abadía de Lieu Restauré, se remonta la llanura hasta Bonneuil-en-Valois, donde la iglesia de Saint-Martin y la panadería Aux Délices le esperan para un refrigerio. Después de Morienval y su iglesia abacial, siga la linde del bosque de Compiègne para llegar al yacimiento galo-romano del santuario de Champlieu.
El viaje de regreso le llevará por Orroy, a través de los senderos de la llanura de Valois por encima de Glaignes y el casco antiguo de Crépy-en-Valois, donde podrá descubrir sus murallas, la abadía de Saint-Arnoul y la colegiata de Saint-Thomas de Canterbury. En Crépy-en-Valois, el Relais du cycliste pone a su disposición un servicio de asistencia en carretera de gran calidad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France