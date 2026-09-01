Les Soirs Bleus Haekun Gymnases des Berneries Saint-Yrieix-sur-Charente
vendredi 11 septembre 2026 · Gymnases des Berneries · Saint-Yrieix-sur-Charente
Informations pratiques
Saint-Yrieix-sur-Charente
Les Soirs Bleus Haekun
Gymnases des Berneries 7 Allée Léo Lagrange Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Haekun est l’histoire d’une élévation, celle d’une jeune guerrière essayant de marcher sur les traces de son maître. Mais le destin ouvre parfois des chemins que l’on ne pensait jamais emprunter
.
Gymnases des Berneries 7 Allée Léo Lagrange Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 14 23 84 mairie@saintyrieix-16.fr
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English :
Haekun is the story of a young warrior trying to follow in her master?s footsteps. But fate sometimes opens up paths we never thought we’d take
L’événement Les Soirs Bleus Haekun Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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