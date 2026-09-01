UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Yrieix-sur-Charente

Week-end culturel à Saint Yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Yrieix-sur-Charente

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
Département
Charente
Tarif

Saint-Yrieix-sur-Charente

Week-end culturel à Saint Yrieix

Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

Le service culturel de la ville et le Grand Angoulême vous propose tout un week-end de spectacles à Saint-Yrieix sur Charente.
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Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50 

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English :

The city’s cultural department and Grand Angoulême are offering a whole weekend of performances in Saint-Yrieix-sur-Charente.

L’événement Week-end culturel à Saint Yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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