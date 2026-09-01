Soirs Bleus Les Dolphin Apocalypse Objectif Miami (la suite) ! Autour de la mairie Saint-Yrieix-sur-Charente

Informations pratiques

Saint-Yrieix-sur-Charente

Soirs Bleus Les Dolphin Apocalypse Objectif Miami (la suite) !

Autour de la mairie 19 Avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Après Les Dolphin Apocalypse Objectif Miami ! , les Dolphin partent pour Los Angeles, mais rencontrent une panne au milieu du désert. Ils doivent absolument rejoindre la côte ouest pour une raison secrète.

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Autour de la mairie 19 Avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 23 84 mairie@saintyrieix-16.fr

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English :

After Les Dolphin Apocalypse: Objectif Miami! , the Dolphins set off for Los Angeles, only to break down in the middle of the desert. They absolutely must reach the West Coast for some secret reason.

L’événement Soirs Bleus Les Dolphin Apocalypse Objectif Miami (la suite) ! Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême